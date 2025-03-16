«التداوي 1» مفاجأة الطائرة بـ «ند الشبا».. وحامل اللقب يتعافى

واصل فريق «التداوي 1» الذي يضم نخبة لاعبي فريق دينامو الروسي تألقه في بطولة الكرة الطائرة المقامة ضمن فعاليات النسخة الـ12 من دورة ند الشبا الرياضية، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه، الذي أطلقه ويرعاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ويقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بشعار «قدرات لا حدود لها».

وفاز فريق «التداوي 1» على فريق «العميد» المدعوم بلاعبي فريق بادوفا الإيطالي بنتيجة (3-0)، بواقع (25-18 و25-22 و25-13).

وبهذا الفوز، أكد فريق «التداوي 1» جدارته وقوته في منافسات دورة ند الشبا الرياضية، معززاً آماله في تحقيق اللقب بعدما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة من مباراتين.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق زعبيل الذي يعتمد على لاعبي فريق تولوز الفرنسي، على فريق «إتش إف إتش» الذي يضم لاعبي فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي، بنتيجة 3-1، بواقع (27-25 و25-17، و22-25، و25-22).

واستفاد فريق زعبيل (حامل اللقب) من أخطائه التي سببت له الخسارة في المباراة السابقة أمام فريق التداوي 1، ليتجدد آماله في بلوغ الدور نصف النهائي والحفاظ على لقبه في الموسم الماضي.

من جهته، أكد مدرب نادي تولوز الفرنسي باتريك ديفلوس الذي يقود فريق زعبيل في منافسات الكرة الطائرة أن «دورة ند الشبا تعد حدثاً استثنائياً على الصعيد الفني والتنظيمي، وهي المرة الأولى التي أشاهد فيها مثل الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، وبتلك الجودة العالية من الناحية التنظيمية».

وقال ديفلوس لـ«الإمارات اليوم»: «هذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها إلى مدينة دبي، للمشاركة بأغلبية لاعبي تولوز في منافسات دورة ند الشبا مع فريق زعبيل، وفي الحقيقة كان كل شيء مفاجأة بالنسبة لي، سواء من الناحية التنظيمية أو الفنية، لدرجة أننا خسرنا المباراة الأولى من فريق التداوي 1، الذي يضم كوكبة من اللاعبين الروس، وفي الحقيقة هم تفوقوا علينا من الجانب البدني، وهذا ما منحهم الفوز باللقاء بنتيجة 1-3.

وأضاف: «بشكل عام هذه الدورة تُمثل بالنسبة لي وللاعبي فريق تولوز المشاركين في دورة ند الشبا إعداداً قوياً لبطولة الدوري الفرنسي، نظراً لتوقف الدوري في تلك الفترة هناك، وتوقيت مشاركتنا في دورة دبي جاء في وقت مثالي للحفاظ على جاهزية لاعبينا».

وعن توقعاته للفريق الذي يمكن أن يُتوج باللقب بعد انتهاء جولتين من البطولة، قال المدرب الفرنسي: «هذا أمر صعب للغاية، لا يمكن أن تتوقع البطل حتى بعد انتهاء مباراتي الدور النصف النهائي، البطل لن يتحدد إلا مع الصافرة الختامية للنهائي، الفرق الثمانية قوية، بل قوية للغاية، وهذا ما قد يجعل كل الأبواب مفتوحة لكل الاحتمالات».

استكمال منافسات الدراجات الهوائية

تُستكمل اليوم منافسات سباق الدراجات الهوائية بفئة أصحاب الهمم لدراجات الطريق (فئة سي)، ودراجات اليد (فئة إتش)، والمكفوفين فئة (تي وبي)، وسباق الفئة المفتوحة للرجال، وسباق فئة كبار المواطنين والمقيمين للرجال، فيما أقيم أمس سباق الفئة المفتوحة للسيدات، وفئة الهواة المواطنات والهواة المواطنين، وفئة كبار المواطنين والمقيمين للسيدات.

ويشارك في سباق الدراجات الهوائية الذي يقام ضمن منافسات دورة ند الشبا نحو 1200 دراج من الهواة والمحترفين ولاعبي الأندية.

ويتضمن سباق الدراجات الهوائية الفئة المفتوحة للرجال والسيدات، وفئة الهواة للمواطنين والمواطنات، وفئة كبار المواطنين والمقيمين للرجال فوق 55 سنة، وللسيدات فوق 50 سنة، وفئة أصحاب الهمم.

الحرس الوطني يتصدر «شد الحبل»

تمكن فريق الحرس الوطني من تصدر ترتيب مجموعته في بطولة شد الحبل ضمن منافسات فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، حيث فاز على فريق الدفاع المدني برأس الخيمة بنتيجة (2–0)، كما فاز فريق الدفاع المدني بدبي على فريق مؤسسة دبي للإعلام بنتيجة (2–0)، وفي الجولة الثانية فاز فريق الدفاع المدني برأس الخيمة على فريق مؤسسة دبي للإعلام بنتيجة (2–0)، كما فاز فريق شرطة دبي على فريق الدفاع المدني بدبي بنتيجة (2–0).

وفي منافسات الفئة المجتمعية، فاز فريق أكاديمية آي إف بي بي على فريق إيه جيه، كما فاز فريق العاصفة على فريق الجوارح، وفاز فريق الكواسر على فريق أبطال إي إف إس، وفاز فريق تروس للتجارة العامة على فريق مجموعة دلسكو.