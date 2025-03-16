لوكاس: أنا وعائلتي في قمة السعادة بتمثيل منتخب الإمارات

قال لاعب فريق الشارقة كايو لوكاس، إنه سعيد بفوز فريقه وتأهله إلى الدور نصف النهائي في «دوري أبطال آسيا للأندية 2» على حساب شباب الأهلي، وفي الوقت نفسه فإن سعادته أيضاً كبيرة، لكونه سيرتدي قميص منتخب الإمارات للمرة الأولى، بعدما تم اختياره من قبل مدرب المنتخب البرتغالي باولو بينتو في القائمة الجديدة استعداداً لمباراتي إيران وكوريا الشمالية يومي 20 و25 الجاري على التوالي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأضاف كايو لوكاس لـ«الإمارات اليوم»: «أشعر بسعادة كبيرة لكوني سأمثّل منتخب الإمارات، وأعد الجميع بأنني سأقدم كل ما لدي من أجل التمثيل المشرف لمنتخب الإمارات».

وعن شعوره بعد اختيار مدرب منتخب الإمارات له ضمن القائمة الجديدة، قال كايو لوكاس: «أشعر بالفخر، فأنا وعائلتي في قمة السعادة، وسأبذل كل جهدي لمساعدة المنتخب، كما أشكر مدرب المنتخب باولو بينتو على هذه الثقة باختياري للمنتخب، وإتاحة الفرصة لي لتمثيل منتخب الإمارات، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه».

وتحدث كايو لوكاس عن مباراة الشارقة وشباب الأهلي التي أسفرت عن تأهل «الملك» إلى الدور نصف النهائي في البطولة الآسيوية، وقال: «كانت مباراة صعبة للغاية، واجهنا خلالها منافساً صعباً لديه عناصر جيدة من اللاعبين، لكننا تمكنّا في النهاية من الفوز عليه، وحصد بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال آسيا، لكن مازالت تنتظرنا مهمة صعبة في المرحلة المقبلة، وسنستعد لها بشكل جيد».

وختم لوكاس: «أشكر جماهير الشارقة التي وقفت معنا وساندتنا بقوة حتى تحقق هذا الفوز والتأهل إلى نصف النهائي في البطولة الآسيوية».

كايو لوكاس:

. مازالت تنتظرنا مهمة صعبة في المرحلة المقبلة لدوري أبطال آسيا.