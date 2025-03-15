طلال سالم.. نجم في كرة السلة بدرجة «بكالوريوس علوم اجتماع»

بفضل إصراره وعزيمته نجح نجم الرميات الثلاثية في فريق كرة السلة بنادي شباب الأهلي، اللاعب طلال سالم، في الجمع بين التفوق العلمي والتميز الرياضي، بحصوله أخيراً على درجة البكالوريوس في علوم الاجتماع رغم بلوغه الـ36 عاماً.

وقال سالم لـ«الإمارات اليوم»: «ظل التحصيل الدراسي هاجساً يطاردني طوال مسيرتي الرياضية، خصوصاً أنني توقفت عن الدراسة لمرات عدة بسبب ارتباطي بكرة السلة وتفرغي لها، قبل أن أعود إلى الدراسة مجدداً بداية من عام 2021، من بوابة الجامعة الكندية التي تمكّنت فيها من الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الاجتماع».

وأضاف: «ارتباطي بكرة السلة، منذ مراحل الصغر، سواء مع فريقي السابق النصر، أو فريقي الحالي شباب الأهلي، بجانب الالتزام الوظيفي، جميعها عوامل لم تقف أمام إصراري على إنهاء تحصيلي العلمي».

وتابع: «شغفي بكرة السلة دفعني إلى بذل جهود كبيرة لمساعدة فريقي، جنباً إلى جنب مع الإصرار على إكمال تحصيلي الدراسي، حيث أعتقد أنه من المهم أن يستكمل الرياضي دراسته العلمية طالما توفّرت له الظروف المناسبة».

وأعرب سالم عن سعادته بالعودة إلى التألق أخيراً على صعيد الرميات الثلاثية، وقال: «دقة النجاح في الرميات الثلاثية تعكس مدى التزام اللاعب بالتدريبات، ففي مباراتنا الأخيرة أمام المنامة البحريني التي أقيمت يوم الإثنين الماضي في نصف نهائي (سوبر غرب – آسيا) عن المنطقة الخليجية، تمكّنت من تسجيل ثلاث من أصل أربع رميات ثلاثية».