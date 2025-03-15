الشارقة يحمل آمال أندية الإمارات في لقب آسيوي جديد

أصبح فريق الشارقة ممثل كرة الإمارات في البطولات الخارجية خلال الموسم الجاري، بعدما شهد الأسبوع الماضي انتهاء مشوار ثلاثة أندية في ثلاث بطولات آسيوية وخليجية.

وفي الوقت الذي حقق فيه نادي العين إنجازاً تاريخياً في الموسم الماضي، بفوزه بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، عقب تغلبه على يوكوهاما مارينوس الياباني في النهائي 6-2 في مجموع المباراتين، انعقدت الآمال على ثلاثة أندية في الحفاظ على اللقب لكرة الإمارات في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة، هي شباب الأهلي والعين والوصل، ولكن خرجت الأندية الثلاثة تباعاً من الأدوار المختلفة دون الوصول إلى المرحلة الحاسمة، حيث ستقام مباريات دور الثمانية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية أبريل المقبل.

وغادر شباب الأهلي البطولة مبكراً من الملحق بخسارته أمام الغرافة القطري بهدف دون رد، بينما خاض الوصل والعين مرحلة الدوري بنظامها الجديد.

وحقق العين أسوأ نتائج في تاريخ أي فريق حقق اللقب، بعدما حصل على المركز الأخير (الثامن) في منافسات منطقة غرب آسيا، حيث نال نقطتين فقط، من إجمالي 24 نقطة، بتعادله في مباراتين أمام السد القطري في استاد هزاع بن زايد، وخارج أرضه مع باختاكور الأوزبكي، بينما خسر ست مباريات بهزيمته أمام الهلال السعودي والأهلي السعودي والريان القطري في «دار الزين»، وخارج أرضه من أندية الغرافة القطري والنصر السعودي، وأخيراً الشرطة العراقي، ليغادر العين البطولة من دون تحقيق أي انتصار.

وامتلك «الزعيم» أسوأ خط دفاع في البطولة على مستوى الغرب والشرق، بعدما دخل مرماه 22 هدفاً، بينما يعد إلى جانب نادي سنترال كوست الأسترالي هما الفريقين اللذين لم يحققا أي انتصار في مرحلة الدوري.

في المقابل، قدم الوصل مستويات رائعة، وحصل على المركز الخامس في دور المجموعات بفوزه في ثلاث مباريات خارج ملعبه على أندية باختاكور الأوزبكي والغرافة القطري والشرطة العراقي، وتعادل في مباراتين على ملعبه مع كل من السد القطري والريان القطري، بينما خسر ثلاث مباريات، على ملعبه من الهلال السعودي والأهلي السعودي، وخارج ملعبه من النصر السعودي.

وأهدر «الإمبراطور» فرصة التأهل إلى ربع النهائي بخسارته خارج أرضه من السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ16، رغم البداية القوية من الوصل بتقدمه بهدف أحرزه فابيو ليما، ولكن صاحب الأرض أحرز ثلاثة أهداف في 11 دقيقة، ليتوقف مشوار الوصل في البطولة القارية.

أما بطولة دوري أبطال آسيا 2، شهدت مشاركة فريقين، هما الشارقة وشباب الأهلي الذي انتقل للبطولة عقب خروجه من «النخبة»، حيث تصدر كل فريق مجموعته بحصول الشارقة على المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، بفوزه على الاستقلال الطاجيكي مرتين، وسيباهان الإيراني والوحدات الأردني، بينما خسر مباراة واحدة أمام سيباهان وتعادل مع الوحدات.

وسار شباب الأهلي على النهج نفسه بتصدره المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، حيث فاز على الحسين إربد الأردني مرتين، وناساف الأوزبكي والكويت الكويتي، بينما خسر مرة من ناساف وتعادل مع الكويت. وفي دور الـ16 تغلب الشارقة على الحسين إربد بصعوبة بركلات الترجيح، وفاز شباب الأهلي على الوحدات 6-3 في مجموع المباراتين.

وتقابل «الملك» مع «الفرسان» في قمة مباريات دور الثمانية، حيث تعادلا ذهاباً وإياباً بالنتيجة نفسها 1-1، قبل أن يحقق الشارقة الفوز بركلات الترجيح ويصعد لمواجهة التعاون السعودي في الدور نصف النهائي.

من جهته، أهدر النصر فرصة الفوز بلقب خليجي جديد في رصيده، بعدما تصدر المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال الخليج برصيد 14 نقطة بفوزه في أربع مباريات على أندية ظفار العماني مرتين، وأهلي صنعاء اليمني ودهوك العراقي، وتعادل في مباراتين أمام كل من دهوك وأهلي صنعاء.

وفي نصف النهائي خسر «العميد» في الذهاب على أرضه أمام القادسية الكويتي بهدف دون رد، ورغم فوزه في الإياب بهدفين مقابل هدف، لكنه خسر بركلات الترجيح ليغادر البطولة من المربع الذهبي.

حصيلة أندية الإمارات في البطولات الخارجية:

الشارقة: تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2.

العين: خرج من مرحلة الدوري في «النخبة».

الوصل: خرج من دور الـ16 في «النخبة».

شباب الأهلي: خرج من ملحق «النخبة» ثم خرج من ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.

النصر: خرج من نصف نهائي دوري أبطال الخليج.