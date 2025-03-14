بــني ياس يتصدّر اليوم الأول في كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو

انطلقت، مساء أول من أمس، منافسات كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو، بأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في أبوظبي، حيث شهد اليوم الأول نزالات قوية في فئات تحت 12 و14 و16 عاماً.

وفي ختام منافسات اليوم الأول، تمكّن نادي بني ياس من تحقيق الصدارة، فيما جاء نادي العين في المركز الثاني، وحل نادي الجزيرة في المركز الثالث.

ويعد إدراج منافسات فئة تحت 12 عاماً ضمن جدول البطولة للمرة الأولى هذا العام خطوة جديدة في مسيرة تطوير رياضة الجوجيتسو، تعكس التزام الاتحاد بتمكين اللاعبات الناشئات وإعدادهن للمستقبل.

وأشاد نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، محمد سالم الظاهري، بقوة الأداء والمستوى الفني العالي، ما يعكس التزام الأندية برفع الكفاءة الفنية للاعبات.

وقال في تصريحات صحافية إن هذه البطولة ركيزة أساسية في دعم مسيرة اللاعبات وإعدادهن للاستحقاقات المختلفة، حيث تتيح لهن فرصة مثالية لاختبار قدراتهن، واكتساب الخبرة من خلال أقوى المنافسات، مشيراً إلى أن إدراج منافسات فئة تحت 12 عاماً يعزز رؤية الاتحاد الاستراتيجية في بناء قاعدة قوية من المواهب الناشئة، بما يمهد الطريق لمستقبل حافل بالإنجازات على الأصعدة كافة.

وأوضح: «الريادة الإماراتية في رياضة الجوجيتسو ما هي إلا ثمرة الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي تستهدف تمكين المرأة، وتعزيز حضورها في جميع المجالات، بما فيها الرياضة».

من ناحيتها، قالت اللاعبة روضة فهد الجابري من نادي بني ياس، الحائزة الميدالية الذهبية لفئة تحت 14 عاماً وزن «63 كغم»، إن صعود منصة التتويج إنجاز لا يقدر بثمن، خصوصاً في بطولة تحمل هذا الاسم الكبير، معربة عن فخرها بتمثيل فريقها، وإظهار أفضل ما لديها على البساط.