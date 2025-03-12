"ليزر رن" تبهر جمهور "ند الشبا" من الظهور الأول

أختتمت أمس الثلاثاء منافسات بطولة الرماية مع الجري (ليزر رن) ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من "دورة ند الشبا الرياضية" التي تقام تحت شعار "قدرات لا حدود لها" في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي.

ففي منافسات الرجال، فاز عبد الله يوسف الفلاسي بالمركز الأول في فئة 30 سنة فما فوق بزمن 3:41 دقيقة، متقدماً على سالم عبدالله الذي جاء ثانياً بزمن 3:43 دقيقة، وعلي عبدالباقي محمد الذي حل ثالثاً بزمن 3:48 دقيقة.

وفي الفئة العمرية من 19 إلى 29 سنة، أحرز محمد حسين محمد علي المركز الأول بزمن 7:19 دقيقة، بينما جاء خليفة حسن علي ثانياً بزمن 7:22 دقيقة، ومحمد زياد البلوشي ثالثاً بزمن 8:27 دقيقة.

وفي فئة فوق 40 سنة، حقق خالد أحمد المركز الأول بزمن 5:01 دقيقة، وجاء أحمد نبيل في المركز الثاني بزمن 5:05 دقيقة، فيما حل صالح عيسى في المركز الثالث بزمن 5:07 دقيقة.

وفي فئة فوق 50 سنة، تصدر محمد الماروني المنافسات بزمن 3:21 دقيقة، يليه سيف مطر الجابري في المركز الثاني بزمن 3:34 دقيقة، وأحمد حسنين ثابت في المركز الثالث بزمن 3:39 دقيقة.

حضر مراسم التتويج رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث الدكتورة هدى المطروشي، ومدير الدورة حسن المزروعي، ورئيس اللجنة الفنية بالدورة عادل البناي.

وفي منافسات بطولة شد الحبل، تغلب فريق الحرس الوطني على فريق مؤسسة دبي للإعلام بنتيجة (2-0) وفريق القوات البرية على جهاز أمن الدولة دبي (2-0)، وفريق وزارة الدفاع على فريق وزارة التربية والتعليم (2-0) في حين فاز فريق الدفاع المدني برأس الخيمة على شرطة دبي (2-0).

وفي منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة، تصدر فريق شرطة دبي الترتيب برصيد 6 نقاط بعد فوزه على فريق شرطة الشارقة (26-24).

وتغلب فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي على فريق دائرة المالية (20-13) وفريق هيئة تنمية المجتمع على فريق الهمم (23-13)، في حين حقق فريق بلدية دبي فوزاً كبيراً على فريق الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب دبي

(20-0).

وضمن بطولة الكرة الطائرة تقام غداً مباريات المجموعة الثانية ليواجه فريق الهلال فريق السماوي، بينما يلتقي فريق فهود زعبيل، وصيف النسخة الماضية فريق التداوي 2.