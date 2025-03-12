عبدالسلام محمد: رمضان يساعدني كثيراً في تنظيم وقتي

أكد لاعب فريق كلباء، عبدالسلام محمد، أن شهر رمضان بالنسبة له فرصة لتنظيم وقته بشكل أفضل، وأنه يحب الأجواء العائلية في رمضان، لكنه يفضل دائماً تناول الوجبات العادية التي اعتاد عليها من دون تغيير.

وقال عبدالسلام محمد لـ«الإمارات اليوم»، رداً على سؤال بشأن برنامجه اليومي في رمضان: «رغم أن رمضان شهر عبادة، وهو فرصة للزيارات العائلية في حال سمح وقت التدريبات والمباريات، إلا أنه أيضاً يساعدني كثيراً في تنظيم وقتي، فمثلاً مواعيد التدريبات تتغير في رمضان لتكون بعد صلاة التراويح، خلافاً للأيام العادية».

ويعد عبدالسلام محمد (32 عاماً) من اللاعبين المميزين في منطقة الدفاع ضمن تشكيلة فريقه كلباء، إذ لعب هذا الموسم ثماني مباريات من أصل 18 جولة خاضها الفريق الذي ينافس حالياً في دوري أدنوك للمحترفين، ويحتل المركز العاشر في لائحة الترتيب برصيد 22 نقطة.

وقال عبدالسلام محمد: «على الرغم من أن وضع الفريق مطمئن، كونه يحتل المركز العاشر برصيد 22 نقطة، إلا أننا كلاعبين نطمح إلى الأفضل، وأتمنى أن نحصل على ترتيب أفضل في ختام الدوري، لأن الفريق لديه عناصر مميزة من اللاعبين».

وأضاف: «الفريق خرج متعادلاً في مباراته الأخيرة أمام البطائح ضمن الجولة 18، لكننا كنا نطمح إلى الفوز قبل أن تبدأ فترة التوقف الطويلة في الدوري، وبشكل عام يبقى التعادل وحصد نقطة بالنسبة لنا أفضل من الخسارة، خصوصاً أن الفريق كان قد تعرض للخسارة على ملعبه في الجولة 17 أمام خورفكان».

وتابع عبدالسلام محمد: «توقف الدوري فترة طويلة فرصة لإعادة ترتيب حساباتنا، لاسيما على صعيد التحضير للمباراة المقبلة أمام الوحدة ضمن الجولة 19 في 29 من الشهر الجاري، ونسعى للاجتهاد أكثر للفوز في هذه المباراة، وحصد النقاط الثلاث وإسعاد جماهيرنا، خصوصاً أن المباراة تقام على ملعبنا».

عبدالسلام محمد:

. رمضان شهر عبادة وهو فرصة للزيارات العائلية.

. التدريبات تتغير في رمضان، وتكون بعد صلاة التراويح.