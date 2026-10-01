سلطان عُمان وطحنون بن زايد يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

استقبل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، أمس، في قصر البركة العامر، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والوفد المرافق، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها سموه إلى سلطنة عُمان.

ونقل سموه في بداية اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أخيه جلالة السلطان، وتمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولسلطنة عُمان وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سموه تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها مزيداً من التقدم والرفعة والازدهار.

وأكد صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وتناول اللقاء الذي حضره صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مسيرة العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، والفرص المتاحة لتعزيزها وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والرخاء على شعبيهما الشقيقين.

كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وعقب اللقاء، أقام صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق مأدبة غداء تكريماً لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق.

وكان سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان قد وصل إلى مسقط في وقت سابق أمس، حيث كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى المطار السلطاني الخاص، صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعدد من كبار المسؤولين العُمانيين.

ورافق سموه خلال الزيارة وفد ضم كلاً من الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ووزير الاستثمار محمد حسن السويدي، ومدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، ومدير عام مكتب نائب حاكم أبوظبي سلطان عبيد اليبهوني.

وحضر اللقاء من الجانب العُماني كل من وزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، ورئيس المكتب الخاص الدكتور حمد بن سعيد العوفي، ورئيس جهاز الاستثمار العماني عبدالسلام بن محمد المرشدي.

• هيثم بن طارق أكد عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.