4 أبطال في «كروس فيت» بدورة عجمان الحكومية

شهد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، ختام منافسات بطولة" كروس فيت" والمقامة ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، إلى جانب أحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة العليا، وعبد العزيز عبد الله مدير البطولة.

وتُوج فريق أليوث بطلاً لفئة الماستر +35 رجال، وحل فريق كروس فيت العين ثانيا فيما نال سترونج جورج بيرفورمانس المركز الثالث.

وفي فئة المؤسسات، ظفر فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي بالمركز الأول، وجاء الدفاع المدني عجمان في المركز الثاني، فيما حل فريق الوثبة ثالثاً.

وفاز فريق كروس فيت العين بالمركز الأول بفئة المحترفين، وجاء فريق سيلت أفريكانس ثانيا، وحل تيم واي بي جي في المركز الثالث.

وعلى صعيد في الفئة المفتوحة سيدات، تُوج فريق ديزيرت ستورم ليديز بالمركز الأول، ونال ديزيرت ستورم ووريرس المركز الثاني، فيما تواجد سليبلس في المركز الثالث.

وتختتم مساء "الاثنين" مباريات الدور الأول من مسابقة كرة القدم بثلاث مباريات مصيرية، إذ يلتقي في المباراة الأولى فريق دائرة المالية وفريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في لقاء البحث عن الفوز الأول في المجموعة والتأهل عبر أفضل الثوالث.

ويلعب في المباراة الثانية فريق الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان «نقطة واحدة» مع فريق جامعة عجمان بلا رصيد من النقاط، في حين يصطدم في المباراة الثالثة فريق دائرة الميناء والجمارك متصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بفريق هيئة النقل حامل اللقب «4 نقاط» بهدف حسم الصدارة.

وينطلق مساء "الإثنين" ايضاً سباق الدراجات الهوائية ضد الساعة بمشاركة مفتوحة لجميع أفراد المجتمع وموظفي الدوائر الحكومية من الرجال والسيدات من مختلف الجنسيات والأعمار.

وتقام منافسات السباق في مضمار الصفيا للدراجات الهوائية وتمتد لمسافة 6 كلم، اذ تم تخصيص جوائز مالية للفائزين الاماراتيين الثلاثة الاوائل في المجموع العام رجال وأول ثلاثة فائزين من الدوائر الحكومية والأوائل الثلاثة من أصحاب الهمم، بالإضافة إلى أول ثلاث إماراتيات في المجموع العام سيدات.

وتشهد ملاعب مركز عجمان الإبداعي بمنطقة مشيرف المراحل التمهيدية لبطولة البادل والتي تغطي فئتي، الدوائر والمؤسسات الحكومية والتي يُسمح فيها لكل دائرة بإشراك أكثر من فريق بعدد 4 لاعبين لكل فريق، بالإضافة إلى فئة الأفراد والشركات.