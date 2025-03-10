شاشة «دبي الرياضية» تتزين بفعاليات «ند الشبا»

أعلنت قناة «دبي الرياضية»، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، عن تغطية فعاليات النسخة الـ12 من دورة ند الشبا الرياضية، التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بشعار «قدرات لا حدود لها».

ومع إعلان اللجنة المنظمة انطلاق منافسات الدورة، التي تستمر حتى 20 مارس الجاري، كشفت قناة «دبي الرياضية» الشريك الإعلامي للبطولة، عن إقامة استوديو خاص لمواكبتها، من خلال مجموعة من التقارير النوعية التي ستتابع وقائع «بطولة ند الشبا لفرق البادل» التي تشهد منافسة عالية بين فرق من الإمارات والبحرين والكويت وإيران، وأستراليا وهولندا والسعودية، كما تتابع القناة منافسات بطولة الكرة الطائرة التي تشارك فيها ثمانية فرق، من بينها زعبيل والإمبراطور والعميد وفهود زعبيل والجوارح والهلال والملك.

وتغطي القناة نهائيات بقية البطولات التي تندرج تحت مظلة دورة ند الشبا الرياضية، من خلال مجموعة واسعة من التقارير الميدانية والمواد الإخبارية التي يتولى إعدادها وتقديمها مراسلو شبكة «دبي للإعلام»، وسيتم بثها عبر قناتي دبي الرياضية الأولى والثانية، إلى جانب برنامج «المراسلون» الذي تقدمه نخبة من المذيعين والمذيعات المميزين، وهم راشد النجار ويارا إسماعيل، وإيمان الأميري وأحمد آل علي وحسين غريب البلوشي، ويستضيف نخبة من الضيوف والمحللين ذوي الخبرة والمعرفة.

وأكد مدير إدارة القنوات الرياضية، عبدالرحمن أمين، أن بطولة ند الشبا الرياضية تعد أكثر من مجرد منافسة، حيث تمثّل احتفالاً بالروح الرياضية التي تجمع الناس معاً، وقال: «أصبحت البطولة من أهم الأحداث الرياضية المجتمعية التي تشهدها دبي سنوياً خلال الشهر الفضيل، حيث أسهمت في نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين مختلف شرائح المجتمع، وتمكنت من استقطاب نخبة من الرياضيين على المستويين المحلي والعالمي، الذين يخوضون خلالها تجربة المنافسة والفوز في العديد من البطولات التي تندرج تحت مظلتها».

وأضاف: «البطولة نجحت في مد جسور التواصل بين الرياضيين على المستويين المحلي والعالمي، كما تمكنت منذ انطلاقتها من ترسيخ مكانة دبي وريادتها العالمية وجهة رياضية مرموقة».

وأشار أمين إلى حرص مؤسسة دبي للإعلام على تغطية جميع البطولات الرياضية التي تشهدها دبي، وقال: «أعدت قناة دبي الرياضية أجندة متكاملة لمواكبة بطولة ند الشبا الرياضية، وسيتم من خلالها تقديم تحليلات متنوعة لمجريات البطولة، إلى جانب استضافة نخبة من المحللين والرياضيين والخبراء في القطاع الرياضي للحديث عن البطولة وأهميتها ومكانتها وتأثيرها في الساحة، حيث ستشهد شاشة القناة بث مجموعة من التقارير النوعية التي تعكس ما تشهده البطولة من منافسات، إضافة إلى جوائز تصل قيمتها إلى 4.5 ملايين درهم».

عبدالرحمن أمين:

. قناة دبي الرياضية أعدّت أجندة متكاملة لمواكبة بطولة ند الشبا الرياضية.

. الدورة ترسخ مكانة دبي وريادتها العالمية وجهة رياضية مرموقة.