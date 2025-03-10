الوصل يطلب مجاورة «الثمانية الكبار» في النخبة الآسيوية

يدخل الوصل أصعب تحدٍّ له في الموسم، عندما يلتقي مع السد القطري في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، الساعة 10 من مساء اليوم، على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يستهدف «الإمبراطور» مجاورة «الثمانية الكبار» في البطولة القارية.

ويسعى الوصل إلى تكرار النتيجة التي حققها، في يناير الماضي، عندما فاز على «الزعيم» بهدف دون رد، أحرزه نيكولاس خمينيز في الملعب نفسه الذي يستضيف لقاء اليوم، ليحقق الوصل لقب «درع السوبر» في كأس السوبر الإماراتي القطري، حيث يكفي الوصل الفوز بأي نتيجة ليحصل على بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، وينضم إلى أفضل أربعة أندية في غرب آسيا في النسخة الجديدة من أقوى بطولة للأندية في قارة آسيا.

ويمتلك الوصل فرصتين لتجاوز الدور الـ16، بعدما تعادل على أرضه الأسبوع الماضي بهدف لكل فريق في زعبيل، إذ إن الفوز يبعد الفريق عن أي حسابات معقدة، أما التعادل بأي نتيجة فيجعل اللقاء يمتد إلى الشوطين الإضافيين، بينما خسارة الوصل تعني مغادرته المسابقة، وتأهل السد إلى دور الثمانية.

ويراهن «الإمبراطور» على النتائج الجيدة التي حققها في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، في المباريات التي خاضها خارج ملعبه، في مرحلة الدوري، حيث لعب أربع مباريات، حقق الفوز في ثلاث على أندية باختاكور الأوزبكي هدف دون رد في طشقند، وعلى الغرافة القطري بهدفين مقابل هدف في الدوحة، وأخيراً على الشرطة العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف في بغداد.

وفي الوقت الذي لم يلعب الوصل أي مباراة عقب مواجهة الذهاب، خاض السد مباراة في الجولة الـ18 من الدوري القطري، وحقق انتصاراً كبيراً خارج أرضه على الشحانية بخمسة أهداف دون رد، يوم الجمعة الماضي، حيث أحرز أهداف السد جيوفاني دا سيلفا (هدفين) وأكرم عفيف (هدفين) ورافا موجيكا هدفاً، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة، ويواصل مطاردة المتصدر الدحيل برصيد 41 نقطة.

يذكر أنه عقب انتهاء مباريات الدور ثمن النهائي، ستقام قرعة بين الأندية الثمانية المتأهلة إلى دور ربع النهائي في 17 مارس، إذ تتأهل أربعة أندية من غرب آسيا، والعدد نفسه من شرق آسيا، وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن القرعة ستكون موجهة في دور الثمانية بأن تشهد المباريات الأربع مواجهة فريق من الغرب مع نظيره من الشرق، بينما من المقرر أن تقام المباريات الحاسمة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي دور الثمانية ونصف النهائي والنهائي، في مدينة جدة من 25 أبريل إلى الثالث من مايو المقبلين.