«بنسالي» بطلاً لكأس تحدي دبي للبولو 2025

توج فريق بنسالي بلقب بطولة تحدي دبي للبولو 2025 بعد فوزه على فريق أنكورا لامار بنتيجة 5-4.5 في المباراة النهائية التي أقيمت أمس على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بهانديكاب 10 جول.

ونجح فريق بنسالي، بقيادة ريشي بنسالي، في تحقيق اللقب بعدما سجل العلامة الكاملة في البطولة التي شهدت مشاركة 5 فرق، محققًا الفوز في جميع مبارياته.

وفي منافسات الترضية، حصد فريق الحبتور، بقيادة حبتور الحبتور، كأس الترضية عقب تفوقه في الدورة الثلاثية التي ضمت فرق الحبتور وبنجاش والباشا.