«سوبر إماراتي مصري» للرجبي أغسطس المقبل

أعلن اتحاد الرجبي توقيع اتفاقية مع نظيره المصري لإطلاق كأس السوبر الإماراتي المصري للأندية لفئة 15 لاعباً، وهي البطولة التي ستجمع أندية الرجبي في البلدين.

ووفقاً للاتفاقية، ستقام النسخة الأولى من البطولة في مدينة العلمين خلال أغسطس المقبل، على أن تستضيف الإمارات النسخة الثانية العام المقبل.

وجرت مراسم التوقيع في الصالة الملكية التاريخية لاستاد الإسكندرية الرياضي، حيث وقع الاتفاقية أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي محمد سلطان الزعابي، ورئيس الاتحاد المصري حسام صاحب، بحضور رئيس الاتحادين العربي والآسيوي قيس الظالعي، وعضوي الاتحاد الإماراتي سعود النعيمي، وفوزية فريدون.