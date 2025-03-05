20 لاعبا يتنافسون على لقب دولية الشارقة للشطرنج

انطلقت مساء الثلاثاء منافساتها بطولة الشارقة الدولية للشطرنج في نسختها الـ30 والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 246 لاعبا ولاعبة من بينهم 32 لاعبا ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية أستاذ دولي كبير GM واستاذ دولي IM واستاذ اتحاد دولي FM واستاذة دولية كبيرة واستاذة اتحاد دولي يُمثلون 28 دولة وتستمر فعاليات البطولة حتى السادس من شهر مارس الجاري.

افتتح مدير ادارة الخدمات المساندة بمجلس الشارقة الرياضي، الدكتور نبيل عاشور منافسات اليوم الأول بحضور عضو اتحاد الامارات للشطرنج، سلطان علي الطاهر، والمهندس و الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، هيب جعفر الزرعوني وعدد من أعضاء مجلسي ادارتي اتحاد الامارات للشطرنج و نادي الشارقة الثقافي للشطرنج

حمل اليوم الأول من البطولة طابعاً تنافسياً كبيراً بين الأساتذة الدوليين الكبار على الطاولات الأولى ، فبعد نهاية الجولة الثالثة، تساوي 20 لاعباً في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، يتقدمهم المصنف الأول الأذربيجاني المخضرم نايديتش أركاديتش و الطاجيكي فاروق أموناتوف بطل النسخة السابقة ، وبنفس الرصيد من النقاط اشترك معهم كل من لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة عمر نعمان ال علي و الايراني داريني بوريا وبطل العالم للشباب المصري أحمد عدلي والكوبي وولتر أرينسيبيا ، و الفلبيني أوليفر ديماكيلينغ ، و المغربي مخلص العدناني والأوزبكي أليكسي بارسوف و المولدافي فايوريل لورداتشيسكو و الأستاذ الدولي المصري محب أمير والجورجي سيباشفيلي والسوري طلال حلواني والأوكراني ألكسندر زوبارييف .

من جهته عبرّ الدكتور نبيل عاشور عن سعادته بمشاركة هذا الكم الكبير من اللاعبين من اللاعبين الموهوبين واللاعبين الواعدين والأساتذة الدوليين الكبار ومن جميع الأعمار والجنسيات الأمر الذي يعكس نجاحاً جديداً يضاف الى نجاحات نادي الشارقة الثقافي للشطرنج والذي يبرهن في كل مناسبة ريادته في استقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية الكبرى ذات الحضور المهم والأهداف المختلفة ، وأضاف أن هناك دور كبير لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج في نشر اللعبة في كل أندية الإمارة وهو ما نشاهده في بقية الأندية التي باتت تنظم بطولات لها حجمها ، ووجدنا عدد كبير من اللاعبين واللاعبات الموهبين فيها .