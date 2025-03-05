طرد علي مبخوت يتسبب في خسارة النصر أمام القادسية

تسبب الطرد المبكر لمهاجم النصر على مبخوت، في خسارة فريقه أمام ضيفه القادسية الكويتي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال الخليج.

وستقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل في الكويت.

وكان النصر الطرف الأفضل في المباراة رغم النقص العددي للفريق منذ الدقيقة 23 التي شهدت طرد علي مبخوت بعد أن تعدى على مدافع فريق القادسية من دون كرة.

واستغل فريق القادسية الكويتي النقص العددي في إحراز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39 من خطأ للاعب حسين مهدي الذي تباطأ في إخراج الكرة ليخطفها اللاعب إسماعيل خافي ويسدد في المرمى من خارج منطقة الجزاء معلنا عن هدف المباراة الوحيد والذي قرب الفريق الكويتي من نهائي البطولة الخليجية.