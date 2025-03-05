شرطة الشارقة تطلق البطولة الرمضانية الـ 32

انطلقت، مساء أول من أمس، بطولة القيادة العامة لشرطة الشارقة الرمضانية، بنسختها الـ32 لعام 2025، التي ينظمها قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، بمشاركة القيادة العامة للحرس الأميري، وعدد من الجهات الحكومية بالإمارة، وتستمر البطولة حتى الـ19 من شهر رمضان المبارك.

ووفقاً لبيان صحافي، تضمنت البطولة، التي أقيمت في نادي الشرطة، حزمة من المنافسات الرياضية، بمشاركة 198 فريقاً، بواقع 457 لاعباً، وشهد اليوم الأول منافسات قوية بين المشاركين في رياضتَي كرة القدم وشد الحبل، وأفرزت مهارات عالية في مستوى اللياقة البدنية وقوة التحمل، وستستمر بطولة كرة القدم خلال الأيام المقبلة إلى جانب عدد من المنافسات ككرة الطائرة، وبادل تنس، وتنس طاولة، والسباحة من 50 إلى 100 متر، وذلك إضافة إلى منافسات رياضية للعنصر النسائي، تشمل رياضة القوس والسهم، والرماية الهوائية، وبادل تنس.