انطلاقة قوية لمنافسات كأس تحدي الحبتور للبولو
فاز فريق الحبتور على نظيره «بنجاش» بنتيجة 9-7، في افتتاح منافسات بطولة كأس تحدي الحبتور للبولو 2025، التي تقام على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية.
يشارك في البطولة خمسة فرق هي: الحبتور، وبنسالي، وبنجاش، والباشا، وانكورا لامار، بمعدل تصنيف «هاندكاب» 10 جول، وتستمر منافساتها حتى السبت 8 مارس.
وفي مباراة ثانية، تفوق فريق بنسالي على بنجاش بنتيجة 6-3، بينما حسم فريق الباشا مواجهته أمام انكورا لامار بفارق نصف جول وفقاً لفارق التصنيف، بالفوز بنتيجة 7.5 مقابل 7 أهداف، بعد مباراة قوية ومتكافئة.
وتستمر منافسات البطولة غداً بإقامة مواجهتين، حيث يلتقي فريق الباشا مع «بنسالي»، فيما يواجه الحبتور نظيره انكورا لامار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news