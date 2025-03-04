انطلاقة قوية لمنافسات كأس تحدي الحبتور للبولو

فاز فريق الحبتور على نظيره «بنجاش» بنتيجة 9-7، في افتتاح منافسات بطولة كأس تحدي الحبتور للبولو 2025، التي تقام على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية.

يشارك في البطولة خمسة فرق هي: الحبتور، وبنسالي، وبنجاش، والباشا، وانكورا لامار، بمعدل تصنيف «هاندكاب» 10 جول، وتستمر منافساتها حتى السبت 8 مارس.

وفي مباراة ثانية، تفوق فريق بنسالي على بنجاش بنتيجة 6-3، بينما حسم فريق الباشا مواجهته أمام انكورا لامار بفارق نصف جول وفقاً لفارق التصنيف، بالفوز بنتيجة 7.5 مقابل 7 أهداف، بعد مباراة قوية ومتكافئة.

وتستمر منافسات البطولة غداً بإقامة مواجهتين، حيث يلتقي فريق الباشا مع «بنسالي»، فيما يواجه الحبتور نظيره انكورا لامار.