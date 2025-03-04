حسن إسماعيل: «الأبيض» بحاجة إلى مهاجم من طراز الطلياني.. ويفتقد مبخوت وعادل

قال مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأول السابق مشرف حراس مرمى أكاديمية كرة القدم بنادي الشارقة حالياً، حسن إسماعيل، إن حراس المرمى هم العلامة المميزة في الأبيض، مشدداً على أنه لا خوف على مرمى المنتخب في ظل وجود حراس مميزين، مثل خالد عيسى وحمد المقبالي وعلي خصيف، وإنما المشكلة الحقيقية في مركز المهاجم الصريح.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «المنتخب بحاجة إلى مهاجم من طراز عدنان الطلياني وفهد خميس وعبدالعزيز محمد، كما أنه يفتقد حالياً لكل من المهاجمين علي مبخوت وسلطان عادل».

ويستعد مدرب المنتخب، البرتغالي باولو بينتو، لإعلان قائمة اللاعبين الجديدة، تمهيداً لبدء المنتخب تحضيراته لمباراتيه المرتقبتين أمام كل من إيران وكوريا الشمالية يومَي 20 و25 الجاري، ضمن الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل الأبيض حالياً المركز الثالث في ترتيب منتخبات المجموعة بـ10 نقاط، خلف كل من المنتخب الإيراني الذي يتصدر الترتيب بـ16 نقطة، والأوزبكي صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

وأضاف حسن إسماعيل: «مركز حراس المرمى يحتاج دائماً إلى خبرات، ولكيفية التعامل مع المباريات، وحراس المرمى في الدوري يملكون خبرات كبيرة، بجانب وجود كفاءات شابة، كما أنه بجانب كل من خالد عيسى وعلي خصيف وحمد المقبالي فإن هناك أيضاً حراساً جاهزين للانضمام إلى حراسة مرمى المنتخب، مثل حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني، وسلطان المنذري حارس مرمى كلباء، وخالد توحيد حارس مرمى الشارقة أيضاً».

وأوضح حسن إسماعيل: «لاعبو المنتخب، خصوصاً حراس المرمى، يتابعون المنتخب الإيراني، ويعرفون كل نقاط الضعف والقوة في صفوفه قبل المواجهة المرتقبة معه».

وأردف «مركز حراس المرمى دائماً هو ما يخلق الإضافة في صفوف المنتخب، نظراً إلى تميّز الحراس».

وأكمل: «لا أرى حالياً أن هناك مهاجماً في الدوري الإماراتي بإمكانه أن يحل مشكلة المهاجم الصريح في المنتخب، لذلك أتمنى عودة علي مبخوت إلى المنتخب، وأعتقد أن مدرب المنتخب، البرتغالي باولو بينتو، ليس غريباً على لاعبي الدوري الإماراتي، وهو يعرف ومتابع مستويات كل اللاعبين وهذه مسؤوليته، خصوصاً أن المنتخب أمامه فرصة كبيرة في التأهل لكأس العالم 2026، خصوصاً بعد زيادة عدد المنتخبات المتأهلة من آسيا إلى ثمانية منتخبات، وستكون هناك خسارة كبيرة في حال لم يكن المنتخب من ضمن المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم في النسخة الجديدة».

وعما إذا كان تراجع نتائج العين في الفترة الأخيرة يمكن أن يؤثر سلباً في الحارس خالد عيسى مع المنتخب، كونه يُعد حالياً الحارس الأساسي فيه، قال حسن إسماعيل: «على الرغم من أن فريق العين تراجع في الفترة الأخيرة، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيؤثر سلباً في الحارس خالد عيسى الذي ينتظره تحدٍّ كبير، وهو أنه بجانب المنتخب فإنه سيشارك مع فريقه العين في كأس العالم للأندية، وبالنسبة لي فإن ثقتي كبيرة بخالد عيسى، وهو دائماً في الموعد».