اتحاد الكرة يعلن آلية مشاركة أندية الإمارات في البطولات الآسيوية

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم الأحد، عن آلية مشاركة الأندية الإماراتية في بطولات الاتحاد الآسيوي للموسم المقبل.

وتشارك الأندية الإماراتية في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة من خلال مقعدين مباشرين، ونصف مقعد من خلال الملحق.

ويتضمن المقعد المباشر لبطل دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2024 - 2025، والآخر لبطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم نفسه، فيما يشارك عبر الملحق وصيف دوري أدنوك للمحترفين للموسم نفسه أيضا.

وفي ما يتعلق ببطولة دوري أبطال آسيا 2، فنالت أندية الإمارات مقعدا واحدا لثالث ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2024 - 2025.