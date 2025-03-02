كأس منصور بن زايد تنطلق اليوم.. وقمة «عموري ومطر» غداً

تنطلق اليوم منافسات النسخة الـ12 من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، بمباراتين ضمن منافسات المجموعة الأولى، وذلك على الملعب الخارجي لفندق قصر الإمارات في أبوظبي الذي سيحتضن جميع اللقاءات.

وسيقام الافتتاح الرسمي للبطولة غداً، إذ تتخلله مباراة استعراضية بين نجوم منتخب الإمارات أبطال «خليجي 18»، بقيادة إسماعيل مطر، وأبطال «خليجي 21»، بقيادة عمر عبدالرحمن «عموري».

وتشهد هذه النسخة مشاركة 16 فريقاً، تم توزيعها على أربع مجموعات، وتقام المواجهات بنظام دوري من دور واحد، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.

وتستمر منافسات كأس منصور بن زايد لكرة القدم حتى 20 مارس الجاري. ويشهد اليوم الأول من البطولة، التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك، مواجهتين، الأولى بين مدارس الإمارات الوطنية وفريق المركز البحري الخاص، والثانية بين الأرشيف والمكتبة الوطنية، وفريق المركز الوطني للمناصحة.

. أبطال «خليجي 18» يواجهون أبطال «خليجي 21» في الافتتاح الرسمي غداً.