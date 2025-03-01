لاعب النصر أوليفيرا.. والده صاحب أشهر احتفالية في تاريخ الكرة

أكد لاعب النصر، البرازيلي ماتيوس أوليفيرا، أن والده الأسطورة البرازيلي بيبيتو، المتوج مع منتخب «السامبا» بكأس العالم «أميركا 1994»، يتواصل معه يومياً بعد كل مباراة يخوضها «العميد» في دوري أدنوك للمحترفين، ويقدم له نصائح كثيرة، أبرزها العمل بقوة لتحقيق أحلامه.

وانضم النجم البرازيلي إلى النصر قادماً من خورفكان، خلال فترة الانتقالات الشتوية بدل اللاعب الإيطالي غابياديني، إذ كان قد سجل مع «النسور» هدفين في 14 مباراة، فيما لم يتمكن من هز الشباك حتى الآن في ثلاث مواجهات خاضها بقميص النصر.

وقال أوليفيرا لـ«الإمارات اليوم»: «والدي يتواصل معي يومياً، ينصحني دائماً، وأستمتع بالحديث معه، وأستفيد من خبرته، وقد حدثني بعد مباراة الجزيرة التي خسرها فريقي مباشرة، وطلب مني نسيان المباراة والتطلع للقادم».

وأوضح: «أهم نصيحة يقولها لي والدي، وأستمر عليها طوال حياتي، هي العمل بقوة لتأمين أحلامي، وأن أركز حالياً في التدريب مع النادي، إذ إن فريق النصر من الفرق الكبيرة، وأسعى للبقاء هنا فترة طويلة، وكل تركيزي الآن مع الفريق لمحاولة تحقيق الانتصارات والتقدم على جدول الترتيب».

وتحدث أوليفيرا عن تجربته في الملاعب الإماراتية، قائلاً: «الموسم الماضي عندما كنت في الدوري البرتغالي، تلقيت عرضاً للعب مع خورفكان، فتحدثت إلى زوجتي، وقالت لي: نعم، بالفعل هذا هو الوقت المناسب الذي نحضر إلى الإمارات، كل شيء حدث معي بمثالية، والآن هي أكثر سعادة بالعيش في الإمارات، وأنا سعيد جداً».

يذكر أن الاحتفالية التاريخية الشهيرة للنجم بيبيتو خلال مباراة البرازيل وهولندا (3-2)، في الدور ربع النهائي لكأس العالم 1994، والتي أشار فيها بيبيتو إلى مولوده الجديد، كانت بسبب ولادة أوليفيرا قبل المباراة بيومين فقط، إذ احتفل وكأنه يحمل طفله بين يديه، وشاركه زملاؤه لاعبو المنتخب البرازيلي، ومنهم الأسطورة روماريو.

ماتيوس أوليفيرا:

• أنا وزوجتي أكثر سعادة بالعيش في الإمارات.

• كل تركيزي مع فريقي لتحقيق الانتصارات.

• والدي يتواصل معي يومياً وينصحني دائماً.

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