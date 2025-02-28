فاز على بني ياس بهدفين.. شباب الأهلي لا يُقهر

عزز شباب الاهلي صدارته لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بفوزه على ضيفه بني ياس بهدفين من دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على استاد راشد في دبي في ختام الجولة 18 من المسابقة.

بهذا الفوز رفع «فرسان دبي» رصيده إلى 47 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه الشارقة، فيما تجمد رصيد «السماوي» عند 19 نقطة في المركز الـ11.

وتسيد شباب الأهلي الشوط الأول والذي اكتفى فيه بهدف جاء عن طريق ريكيلمي هيرنانديز، بعد متابعة لركنية كارتابيا «26».

وسنح لأصحاب الأرض العديد من الفرص ليخرجوا بنتيجة أكبر في الشوط الأول خاصة مع ضربة الجزاء التي تحصل عليها والتي احتاجت إلى أربع دقائق للمناقشات بين حكم الساحة حمد علي يوسف، وغرفة (الفار) قبل التصديق عليها، لينبري إليها سردار آزمون ويُسددها فوق العارضة، مُهدرا فرصة مضاعفة النتيجة.

وشهد الشوط الثاني العديد من التحولات بعد أن تخلى بني ياس عن تحفظه الدفاعي وبدأ في بعض الأوقات يُسبب حرجا بالغا لشباب الأهلي، والذي بدأ في التراجع النسبي للمناطق الخلفية.

ورغم الخطورة التي حاطت بفريق شباب الأهلي، واصل مهاجموه اهدار الفرص والتي كان أبرزها تسديدة كارتابيا والتي لعبها من مكان قريب على المرمى، لتمر بمحاذاة القائم.

وجاء الهدف الثاني عن طريق البديل يوري سيزار من تسديدة صاروخية لم تُفلح محاولات فهد الظنحاني في التصدي لها «84».