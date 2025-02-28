شباب الأهلي يواجه ريال مدريد في ربع نهائي كأس دبي للقارات للناشئين

تأهل فريق شباب الأهلي إلى الدور ربع النهائي من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة» في نسختها الثامنة، التي تُقام بدعم من مجلس دبي الرياضي، وتهدف إلى استقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وتختتم اليوم، ويشارك في البطولة أكثر من 400 لاعب يمثلون 24 فريقاً أبرزها ريال مدريد، تشيلسي، ميلان، بايرن ميونيخ، سيلتا فيغو، سيسكا موسكو، والاتحاد السعودي، إضافة إلى ثمانية فرق لأندية وأكاديميات الدولة.

ويلعب شباب الأهلي في ربع نهائي الكأس الذهبية اليوم مع ريال مدريد، كما يلتقي بايرن ميونيخ مع فريق إنجليزا، ويلتقي دريبلز مع ليفانتي أزورو، وإيه سي ميلان مع سيلتا فيغو.

وجاء تأهل شباب الأهلي بعد فوزه على الوحدة الإماراتي في دور الـ16 بنتيجة 2-1، فيما تأهل ريال مدريد بفوزه على زد المصري 3-1، كما فاز دريبلز على الجزيرة في دور الـ16، وفاز ليفانتي أزورو على فرسان هيسبانيا، وفاز ميلان على حتا، وفاز سيلتا فيغو على تشيلسي.

وكان شباب الأهلي قد تعادل مع بايرن ميونيخ الألماني في الأدوار السابقة، وفاز على أكاديمية مهد السعودية، بينما تأهل فريق حتا إلى الدور الـ16 بعد تعادله مع فريق الشارقة، وفوزه على الاتحاد السعودي بنتيجة 3-1.

وتصدر إيه سي ميلان الإيطالي الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي حيث صعد برصيد 12 نقطة مسجلاً 21 هدفاً بعد فوزه في أربع مباريات، يليه فريق ريال مدريد الإسباني الذي سجل 12 هدفاً، ثم فريق إنجليزا الأردني الذي سجل 10 أهداف، وفريق دريبلز الفرنسي الذي سجل ثمانية أهداف، ثم جاء سيلتا فيغو الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، وليفانتي أزورو الإيطالي.

وقال مجلس دبي الرياضي، في بيان له: «تُعد البطولة نموذجاً للتعاون بين مجلس دبي الرياضي والمؤسسات الخاصة في تطوير القطاع الرياضي، من خلال تنظيم بطولات وفعاليات رياضية متنوّعة تنافسية ومجتمعية، كما تأتي البطولة في إطار حرص المجلس على توفير الفرصة للأندية وشركات كرة القدم الإماراتية لتطوير مهارات اللاعبين والمدربين الوطنيين، من خلال الاحتكاك والتنافس مع فرق من أكاديميات عالمية مختلفة، ما يسهم في رفع مستواهم وتأهيلهم على النحو الأمثل لتقديم أداء عالٍ، والانضمام إلى المنتخبات الوطنية المشاركة وتمثيل الوطن في مختلف المحافل الدولية».