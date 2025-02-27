اختبارات «درجة أولى» تنتظر الظفرة والفجيرة

يحلّ فريق الفجيرة ضيفاً على الجزيرة الحمراء في الساعة 17:25 من مساء اليوم، في الجولة الـ19 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، في مباراة مهمة يطمح فيها الأول إلى الفوز لمواصلة المنافسة على خطف إحدى بطاقتَي الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل. ويلتقي في التوقيت نفسه «مجد» مع الإمارات، وحتا مع يونايتد، فيما تُستكمل المنافسات، غداً، بثلاث مباريات فيلتقي الحمرية مع غلف يونايتد، ومصفوت مع «غلف إف سي»، والذيد مع الظفرة، ويتصدر الظفرة ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، يليه دبا (34 نقطة)، ثم الفجيرة (33 نقطة)، والعربي (30 نقطة)، ثم يونايتد (27 نقطة)، وحتا (25 نقطة)، والإمارات (24 نقطة)، والذيد (19 نقطة)، وتُعدّ مواجهة الفجيرة مع الجزيرة الحمراء، والظفرة مع الذيد، تحدياً قوياً للظفرة والفجيرة لما يتمتع به الجزيرة الحمراء والذيد من مكانة فنية، خصوصاً في الخط الدفاعي.