بوجاتشار يحلّق بدرع طواف الإمارات على قمة جبل حفيت

ظفر السلوفيني، تادي بوجاتشار، بطواف الإمارات 2025، السباق العالمي والوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدرّاجات الهوائية، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، للمرة الثالثة في تاريخه، معززاً رقمه الأكثر فوزاً باللقب.

واختتمت، أمس، فعاليات النسخة السابعة من الطواف، الذي أقيم على مدار سبع مراحل، بإجمالي مسافة 1013.2 كلم، بمشاركة 140 دراجاً من 20 فريقاً عالمياً وقارياً.

وأحرز درّاج فريق الإمارات «إكس آر جي» اللقب بعد فوزه بمرحلة «برجيل القابضة» السابعة والأخيرة بجدارة على قمة جبل حفيت بمدينة العين، حيث جاء الفوز متوقعاً بأداء لا يضاهى من بطل العالم في الصعود الأخير خلال المرحلة الجبلية الكلاسيكية، وقطع مسافة السباق البالغة 176 كلم، في زمن قدره ثلاث ساعات و44 دقيقة وأربع ثوانٍ، متغلباً بسهولة على أقرب منافسيه، الإيطالي جوليو تشيكوني (ليدل تريك)، والإسباني بيلو بيلباو (البحرين فيكتوريوس).

وأكد بوجاتشار (بطل طواف فرنسا وجيرو إيطاليا) أن عودته إلى طواف الإمارات جاءت مثمرة بعد غياب عامين، مضيفاً لقبه الثالث بعد عامي 2021 و2022، ليعيد اللقب إلى فريق الإمارات (إكس آر جي)، مسجلاً انتصاره رقم 91 في مسيرته الاحترافية، والأول له في موسم 2025.

وحسم بوجاتشار لقب 2025 بعد أن أنهى مراحل الطواف السبع متصدراً التصنيف العام، بإجمالي زمن قدره 23:08:42 ساعة، وتفوق 1:14 دقيقة على جوليو تشيكوني، و1:19 دقيقة عن بيلو بيلباو، ليحصد بوجاتشار القميص الأحمر برعاية الشركة العالمية القابضة.

وقال بوجاتشار عند خط النهاية: «سعيد للغاية بالتتويج بالطواف للمرة الثالثة، أحب التسلق هنا إلى قمة جبل حفيت، أمر رائع الفوز مرة أخرى بالطواف في موطن الفريق، ما يجعل الانتصار أفضل كثيراً».

وأضاف: «لقد قام فريقي بعمل رائع في السيطرة على السباق، فضلت الهجوم قبل سبعة كيلومترات/ تفادياً لأي مفاجآت من المطاردين خلال مرحلة الصعود، وأشكر زملائي وكل أعضاء الفريق على هذا المجهود المميز».