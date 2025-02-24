58 متسابقاً من 17 دولة في بطولة الشارقة للطيران الشراعي

انطلقت، أول من أمس، بطولة الشارقة الدولية السادسة للطيران الشراعي، التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، بمشاركة 58 متسابقاً من 17 دولة، من أبرز الطيارين الشراعيين في العالم.

ويهدف اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، من خلال تنظيم هذه البطولة، إلى تعزيز مكانة الرياضات الجوية في الدولة والمنطقة، وتوفير منصة عالمية للرياضيين لاستعراض مهاراتهم في بيئة تنافسية احترافية.

وتشهد البطولة منافسة قوية بين المشاركين لتحقيق أفضل النتائج وسط مستويات أداء عالية ومهارات متميزة، وتُعد من أبرز الفعاليات الرياضية الجوية في المنطقة، ما يعكس مكانتها منصة عالمية لإبراز قدرات الطيارين الشراعيين.

وأعرب اتحاد الإمارات للرياضات الجوية عن اعتزازه بتنظيم هذه البطولة، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وأكّد الاتحاد أن دعم سموه المستمر للرياضات الجوية، يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير هذا القطاع، وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لهذه الرياضات.