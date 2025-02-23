شباب الأهلي لا يعرف الخسارة.. والشارقة يتأخر عن الصدارة

تأخر الشارقة خطوة جديدة عن المنافسة على لقب بطولة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بعد خسارته اليوم الأحد أمام ضيفه البطائح بهدف دون رد سجله الكاميروني أناتولي أبانغ في الدقيقة "43".

وفي المقابل، واصل شباب الأهلي انتصاراته وحقق فوزاً ثميناً على العروبة صاحب المركز الأخير بهدفين دون مقابل، سجلهما جويلهيرم بالا "54" وسردار آزمون "83".

واتسع الفارق بين شباب الأهلي والشارقة إلى سبع نقاط، إذ حلق "فرسان دبي" في القمة برصيد 44 نقطة، في حين بقي الشارقة عند 37 نقطة.