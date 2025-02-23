3 أبطال يحملون آمال «الجودو» الإماراتية لنيل «الجائزة الكبرى»

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو، مشاركة المنتخب الوطني، في بطولة الجائزة الكبرى «غراند بري» في النمسا، خلال الفترة من السابع إلى التاسع من مارس المقبل.

وتُعد بطولة النمسا الثالثة، ضمن مسابقات الاتحاد الدولي 2025، وسجلت قوائمها حتى الآن، مشاركة 467 لاعباً ولاعبة من 53 دولة.

ووقع الاختيار على لاعبين اثنين ولاعبة واحدة، للمشاركة في البطولة، وهم نارمند بيان «وزن تحت 66 كغم»، ومحمد يزبيك «وزن تحت 73 كغم»، وبشيرات خرودي «وزن تحت 52 كغم».