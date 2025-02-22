الظفرة يمطر مرمى حتا بخماسية.. ويتصدر دوري الدرجة الأولى

تغلب فريق الظفرة على ضيفه حتا 5-2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري الدرجة الأولى، ليتصدر الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما يحل حتا سادساً برصيد 25 نقطة.

وشهدت المباراة غزارة تهديفية كان نصيب هدافه الفرنسي موهامد لامين تابارا ثلاثة أهداف سجلها في الدقائق (24، 71، 77)، بينما سجل منصور ابراهيم الحربي (45+1)، واليوناني آدم كريستوف زانيتوبولوس (80)، فيما سجل هدفي حتا سيف سالم هدفين (65 و88).

وحصد مصفوت ثلاثة نقاط ثمينة بعد فوزه على ضيفه العربي 2-1، ليصبح رصيده 17 نقطة في المركز التاسع بينما تجمد رصيد العربي عند 30 نقطة في المركز الرابع.

وسجل للفائز مطر بدجي (4) و ستيفانو بيلترامي (70)، وللعربي لاعبه الأردني فارس أحمد (8).

وفاز يونايتد على "مجد" 2-1 في المباراة التي اقيمت في مدينة دبي الرياضية، وسجل له الهولندي كوينسي بروميس (18)، و البرتغالي صامويل لوبيس (60) فيما سجل لفريق "مجد" الإسباني مامور نيانج (34).