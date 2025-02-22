العبيدلي عضواً في «تنفيذية الاتحاد العربي للشراع»

انتخب الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، محمد عبدالله العبيدلي، عضواً باللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشراع الحديث في الدورة الأولمبية 2025-2028، جاء ذلك خلال اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للاتحاد العربي، أمس، في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة الاتحادات الوطنية الأعضاء. وذكر اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن انتخاب محمد عبدالله العبيدلي، يعد امتداداً للحضور المميز للكوادر الإماراتية في التنظيمات والجمعيات والاتحادات الدولية، حيث حاز الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، العام الماضي، ثقة الاتحادات الوطنية في منطقة غرب آسيا والخليج لرئاسة المجموعة (آي)، وانتخب عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للشراع الحديث للدورة الأولمبية 2024-2025.