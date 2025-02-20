بوجاتشار يعتلي قمة جبل جيس.. وصدارة طواف الإمارات

فاز دراج فريق الإمارات «إكس آر جي»، السلوفيني تادي بوجاتشار، بلقب المرحلة الثالثة (هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة) من طواف الإمارات 2025، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

ومنح الفوز بالمرحلة على قمة جبل جيس، الدرّاج بوجاتشار صدارة الترتيب العام للطواف، بعدما انتزع القميص الأحمر من البريطاني جوشوا تارلينج، ليحقق بطل العالم الحالي انتصاره الـ89 في مسيرته، والخامس في طواف الإمارات، معادلاً رقم البلجيكي تيم ميرلير دراج فريق لوتو، حيث اعتلى دراج فريق الإمارات منصة التتويج على قمة جبل جيس للمرة الثانية، بعد فوزه بالمرحلة نفسها في عام 2022.

وقطع بوجاتشار مسافة السباق في المرحلة الجبلية البالغة 181 كم في أربع ساعات و36 دقيقة وأربع ثوان، متقدماً على البريطاني أوسكار أونيلي دراج فريق «بيكنيك بوست إن إل» الذي جاء ثانياً في المرحلة، والنمساوي فليكس جال دراج فريق «ديكاثلون إيه جي 2 آر لا مونديال» في المركز الثالث، متفوقاً على حامل اللقب البلجيكي لينارت فان إيتفيلت الذي أنهى المرحلة رابعاً.

ويتقدم بوجاتشار حالياً بفارق 18 ثانية على جوشوا تارلينج (بطل المرحلة الثانية) في الترتيب العام، بعد أن عبر الدراج البريطاني خط النهاية متأخراً بفارق 26 ثانية، حيث سجل بوجاتشار إجمالي زمن ثماني ساعات و20 دقيقة و41 ثانية، ويحتل الإسباني بابلو كاستريلو دراج موفيستار المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 23 ثانية، بعد أن احتل المركز الثامن في المرحلة.

وبجانب القميص الأحمر (برعاية الشركة العالمية القابضة)، حصد بوجاتشار القميص الأخضر (برعاية مبادلة) لصدارة ترتيب النقاط، بعد أن رفع رصيده إلى 33 نقطة، متقدماً على أونيلي بفارق 10 نقاط، واحتفظ جوشوا تارلينج بالقميص الأبيض (برعاية نخيل) لأفضل دراج شاب، وذهب القميص الأسود (برعاية الدار) لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة إلى البنمي كارلوس ساموديو دراج فريق سولوشن فيني فانتيني.

وتوّج الفائزين، الشيخ محمد كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، والرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، راكي فيليبس، والمدير التنفيذي في شركة مبادلة، إسماعيل علي عبدالله، ومدير الموارد البشرية لمجموعة سيريوس العالمية، مارتيت فان فورين، والمدير التنفيذي لشركة إيلي للدراجات، أليسا بيكولو، والرئيس التنفيذي لشركة المرجان، المهندس عبدالله العبدولي، ومدير تنفيذي المشتريات في شركة الدار العقارية، مصبح عدنان أبوجراد.