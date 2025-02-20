مباراة بين مطر و«عموري» في افتتاح كأس منصور بن زايد

سُحبت، أمس، قرعة النسخة الـ12 من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، التي ينظمها ديوان الرئاسة في بداية شهر رمضان المبارك، برعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بمشاركة 16 فريقاً.

وأسفرت القرعة عن أربع مجموعات، تضم الأولى فرق مدارس الإمارات الوطنية، والمركز البحري الخاص، والأرشيف والمكتبة الوطنية، والمركز الوطني للمناصحة، وتجمع الثانية مكتب الأمين، ومكتب الشؤون الخاصة، ومكتب البعثات الدراسية، ومكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، وتضم الثالثة دائرة القضاء، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث، ومكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، وقطاع الشؤون المالية والمشتريات، أما المجموعة الرابعة فتجمع فرق مكتب الشؤون القانونية، ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع، وقطاع الخدمات المساندة، وقطاع المشاريع الهندسية والفنية.

وكشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل النسخة الـ12 خلال مؤتمر صحافي بفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال في أبوظبي، بحضور ممثل ديوان الرئاسة، خالد محمد السويدي، وعضو اللجنة الفنية للبطولة، ماجد سالم الخلاصي، إلى جانب ممثل طيران رويال جت، ناصر الظاهري، وممثلة شركة مركاتور للسفر والسياحة، سعاد المرزوقي، وممثل فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، عيسى المهيري. وتم الإعلان عن تنظيم مباراة على هامش حفل الافتتاح الرسمي للبطولة بين نجوم منتخب الإمارات أبطال «خليجي 18» بقيادة إسماعيل مطر وأبطال «خليجي 21» بقيادة عمر عبدالرحمن (عموري)، وذلك في الثالث من مارس المقبل، على ملعب فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال الذي سيحتضن منافسات البطولة.

وتشهد البطولة تنظيم فعاليات مصاحبة لجميع فئات المجتمع للاستمتاع بالأجواء الرمضانية، من ضمنها منطقة «فان زون» التي تُنظمها اللجنة بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، مع رصد جوائز للجمهور والعديد من المفاجآت لإضفاء أجواء اجتماعية مبهجة لجميع الحضور بمختلف الأعمار، مع تخصيص منطقة مزودة بالمشروبات الساخنة والباردة.

وتقام البطولة برعاية تسويقية من قبل شركة طيران رويال جت، وشركة مركاتور للسفر والسياحة، وفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية.

كما رصدت اللجنة المنظمة جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى جوائز لكل من أفضل لاعب وحارس مرمى وإداري وهداف البطولة أيضاً.