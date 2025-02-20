سحب قرعة «الطائرة» بدورة ند الشبا.. والانطلاقة بين «الإمبراطور» و«زعبيل»

جرى، أمس، سحب قرعة بطولة الكرة الطائرة، التي تقام ضمن منافسات «دورة ند الشبا الرياضية»، المقرر أن تقام في الأول من شهر رمضان المبارك، برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وأسفرت نتائج القرعة عن وقوع فرق زعبيل، والإمبراطور، والعميد، والمفاجأة، ضمن المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية فهود زعبيل، والجوارح، والهلال، والملك.

ويقص فريق زعبيل (حامل لقب النسخة الأخيرة) شريط منافسات البطولة، التي تقام من 12 إلى 20 رمضان، أمام فريق الإمبراطور (صاحب الميدالية البرونزية)، تليها مباراة العميد مع المفاجأة، في حين يفتتح فريق الهلال مباريات المجموعة الثانية بمواجهة الملك، كما يلتقي فهود زعبيل (وصيف النسخة الماضية) مع فريق الجوارح (صاحب المركز الرابع في العام الماضي)، وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة، سيتم فتح باب تسجيل اللاعبين للفرق المشاركة في منافسات بطولة الكرة الطائرة اعتباراً من اليوم ويستمر حتى 10 من مارس المقبل.

وتنص اللوائح على السماح لكل فريق بتسجيل 14 لاعباً حداً أقصى، وبمشاركة مفتوحة للاعبين من جميع الجنسيات، ما يسهم في استقطاب أقوى وأفضل النجوم من مختلف المنتخبات العالمية لزيادة قوة المنافسات.

وتقام مباريات الكرة الطائرة بنظام الدوري، إذ يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، والذي يقام بنظام الإقصاء المباشر، ليتأهل الفائزان إلى الدور النهائي، في حين يلعب الخاسران مباراة الترضية لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ويتواصل التسجيل للمشاركة في جميع رياضات دورة ند الشبا التي تتضمن 11 لعبة رياضية متنوعة، من بينها رياضات أولمبية ورياضات مجتمعية هي: الكرة الطائرة، والبادل، والجوجيتسو، والمبارزة، وكرة السلة بالكراسي المتحركة، وسباق الجري، وسباق الدرّاجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع، إضافة إلى رياضتين جديدتين، هما: الريشة الطائرة، والرماية مع الجري «ليزر رن».