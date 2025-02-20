النقبي: منتخب السلة يواجه سورية بصفوف مكتملة

كشف مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة، راشد النقبي، عن جاهزية «الأبيض» للقاء المنتخب السوري، بعد غد، في افتتاح النافذة الثالثة والختامية من المرحلة الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2025.

وقال النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «إنها المرة الأولى التي يخوض فيها المنتخب مباراة في التصفيات الحالية بصفوف مكتملة، من دون غيابات أو إصابات، وهي التي كان لها تأثير واضح في نتائجه خلال النافذتين السابقتين»، وأوضح: «لقاء المنتخب السوري يمثل رد اعتبار لخسارتنا أمامه، في فبراير الماضي، بنتيجة 67-70، ثم خسارتنا أمام البحرين 63-78، في مباراتين افتقدنا خلالهما خمسة عناصر أساسية».

وأوضح: «نتوجه إلى الدوحة، مقر مباريات منتخب سورية، بقائمة تضم 14 لاعباً، بمن فيهم عناصر الخبرة قيس عمر ومامادو ندياي وعمر العامري، إذ غاب الأولان عن (الأبيض) في مباراتي النافذة الأولى، ثم غاب العامري عن مواجهة لبنان في افتتاح النافذة الثانية، نوفمبر الماضي، وخسرناه بواقع 77-99، قبل أن يحقق المنتخب في 25 من الشهر ذاته انتصاراً مهماً على البحرين 90-77، في رد اعتبار أحيا حظوظ (الأبيض) في المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين مباشرة إلى كأس آسيا».

وأضاف: «آمالنا كبيرة في تخطي عقبة المنتخب السوري، ليس على صعيد اكتمال قائمة المنتخب فحسب، بل بمراحل إعداد أكدت جاهزية (الأبيض) لهذه المباراة، من خلال الأداء القوي، وإحرازه برونزية بطولة دبي الدولية، وكذلك إقامة معسكر خارجي في صربيا، أسدل الستار عليه أول من أمس».

واختتم: «الفوز على سورية سيمنحنا ثقة أكبر قبل مباراة لبنان الأخيرة بالتصفيات، في 25 فبراير الجاري».