شراكة بين مدارس السيتي و«الدار للتعليم»

أطلقت مدارس السيتي لكرة القدم شراكة مع مؤسسة الدار للتعليم، لدمج مدربي السيتي ضمن المدارس، بهدف العمل على رفع مستوى التميز والصحة البدنية والنفسية لدى الطلاب في أبوظبي.

وقالت مدارس السيتي لكرة القدم، في بيان، أمس، إن «مدربي ومدربات السيتي سيقدمون للطلاب خبراتهم في كرة القدم، والتدريب البدني، إضافة إلى نشر الوعي والمعرفة بين الشباب حول أهمية تبني عادات سليمة في مجال الصحة العامة، وستتيح المبادرة للطلاب فرصة التعلم بإشراف مدربين ذوي مستوى عالٍ قادمين من نادي مانشستر سيتي»، وأضافت: «سيتولى المدربون تقديم الخبرات والمنهجية العالمية لكرة القدم الخاصة بمانشستر سيتي، الأمر الذي يمنح الطلاب فرصةً لتطوير مهاراتهم الكروية ضمن بيئة ممتعة وآمنة وإيجابية»، وتابعت: «أما خارج الملعب، فسيقدم المدربون خبرات متنوعة وشاملة حول أهمية النظام الغذائي، والمحافظة على السوائل في الجسم، والنوم الجيد، وغيرها».