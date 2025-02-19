4 مباريات في ثانية جولات «تمهيدي كأس السلة»

تنطلق في السابعة من مساء اليوم الجولة الثانية من الدور التمهيدي لـ«كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة»، بإقامة أربع مباريات مناصفةً بين المجموعتين الأولى والثانية.

ويلتقي لحساب المجموعة الأولى فريقا الشارقة وضيفه الجزيرة، فيما يستضيف شباب الأهلي جاره الوصل، وفي المجموعة الثانية يحل الوحدة ضيفاً على النصر، ويستقبل البطائح الظفرة.

ويطلب شباب الأهلي والشارقة حصد الانتصار الثاني، وتأكيد صدارة المجموعة، بعد أن فاز شباب الأهلي في الجولة الأولى يوم الأربعاء الماضي على الجزيرة (118-56)، فيما فاز الشارقة على الوصل (82-62).

بدوره، يبحث فريقا النصر والبطائح عن تأكيد صدارة المجموعة الثانية، بعد أن تغلب النصر في الجولة الأولى على الظفرة بنتيجة (98-52)، والبطائح على الوحدة (88-62).