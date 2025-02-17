أساطير الكرة الإماراتية: جاهزون لـ«خليجي القدامى» (صور)

أكد لاعبو المنتخب الوطني جاهزيتهم للمشاركة في النسخة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي لقدامى اللاعبين التي تنطلق في الكويت 22 الجاري وتستمر حتى 26 من الشهر ذاته بمشاركة ثمانية منتخبات.

وأعرب نجوم المنتخب الوطني السابقين عن سعادتهم بالعودة إلى الملاعب مجدداً والمشاركة في البطولات خصوصاً الخليجية لما تتمتع به من قوة وإثارة واهتمام إعلامي وجماهيري.



وقال منذر علي أحد أبرز نجوم المنتخب في فترة التسعينات أن سعادته لا توصف بارتداء قميص المنتخب مجدداً بعد سنوات من الاعتزال، مؤكداً أنه ومنذ تلقيه نبأ اختياره لتمثيل المنتخب في هذه البطولة استعاد الذكريات الجميلة التي عاشها مع الأبيض في دورات كأس الخليج السابقة ونهائيات كأس آسيا.



بدوره، ذكر عبدالرحيم جمعة أحد أبرز من لعبوا في خط وسط المنتخب خلال الفترة الماضية وصاحب التمريرة الحاسمة لإسماعيل مطر حين سجل هدف الفوز على منتخب عُمان في نهائي بطولة خليجي 18 بالعاصمة أبوظبي عام 2007 أن "مثل هذه البطولات تعد مهمة جداً واستمراريتها مطلب كونها تجمع النجوم الذين صالوا وجالوا في الملاعب الخليجية، وتُمثل فرصة لتعريف الجيل الحالي بهم وبما قدموه من متعة في دورات الخليج، موجهاً شكره للقائمين على الفكرة ولاتحاد الإمارات لكرة القدم على اهتمامه وتحضيره للمنتخب بالصورة المطلوبة".



ويُواصل منتخبنا تدريباته اليومية في ملعب ذياب عوانة حتى موعد السفر إلى دولة الكويت يوم الخميس المقبل, علماً أن منتخبنا سيبدأ مشواره في البطولة بمواجهة منتخب قطر يوم 22 بينما يواجه منتخب الكويت صاحب الأرض يوم 23 فيما يواجه منتخب عُمان يوم 23 في استاد جابر مبارك الحمد الصباح.