شهد بودبس: «الكروسفيت» مليئة بالتحدي وأنصح الفتيات بممارستها

أكدت لاعبة منتخب الإمارات للياقة البدنية و«الكروسفيت»، شهد بودبس، أنها اختارت ممارسة هذه الرياضة كونها مليئة بالتحدي، إضافة إلى كونها لعبة شاملة لعدد كبير من الرياضات، مشيرة إلى أنها سعت من خلال ممارستها إلى إثبات قدرتها على تحدي الصعاب، لافتة إلى أنها تمكنت من تحقيق إنجازات عالمية في هذه الرياضة، إذ إنها أول لاعبة إماراتية وعربية تفوز بالمركز الثاني في المنافسات الفردية في بطولة آسيا التي أقيمت في كوريا الجنوبية في مايو 2023، كما أنها أول إماراتية وعربية تتمكن من التأهل لخوض مونديال «الكروسفيت» في المنافسات الفردية الذي أقيم في مدينة ماديسون في الولايات المتحدة الأميركية 2023، بمشاركة 40 لاعبة من مختلف دول العالم.

وقالت شهد بودبس (30 عاماً) لـ«الإمارات اليوم»: «بإمكاني تحقيق ميدالية أولمبية للإمارات، لو كانت هذه الرياضة أولمبية، وأتمنى أن تدرج اللعبة في الألعاب الأولمبية قريباً، وثقتي عالية بتحقيق هذا الهدف، قياساً بمستواي البدني والفني والذهني».

وأوضحت: «أحب التحدي، وهو ما دعاني إلى ممارسة هذه الرياضة والتفوق فيها، على الرغم من صعوبتها. وأبرز التحديات التي صادفتها كانت في مونديال أميركا، عندما واجهت بطلات العالم، وكن يتمتعن بقوة بدنية كبيرة، بسبب أن أوزانهن وأحجامهن أكبر من وزني وحجمي كثيراً، ما يسهّل عليهن رفع أوزان ثقيلة تفوق ما يمكنني رفعه، لكن بالعزيمة والإصرار والتدريب المتواصل استطعت تجاوز هذا التحدي، وتغلبت عليهن».

وتابعت: «طموحي يكبر يوماً بعد آخر لتحقيق إنجاز أفضل من الفوز بالمركز الثاني في بطولة آسيا، وهدفي المنافسة في البطولات العالمية بشكل أفضل». وتوجهت بنصيحة لقريناتها من اللاعبات بأن عليهن الاستمرار في ممارسة رياضتهن رغم التحديات، وأنه لا يوجد مستحيل.

وكشفت شهد بودبس أنها تعرضت لإصابات عديدة، وقالت: «تعد اللاعبات اللواتي يمارسن رياضتي اللياقة البدنية والكروسفيت أكثر عرضة للإصابات بسبب طبيعة اللعبة، وهذا الأمر حرمني من المشاركة في بطولات كثيرة، من بينها تحدي الفجيرة في الموسم الماضي»، مشيرة إلى أن مشاركتها في النسخة الأخيرة من بطولة تحدي الفجيرة التي أقيمت نهاية الشهر الماضي كانت بهدف العودة التدريجية للمنافسات العالمية، وأنها استثمرت وجود لاعبات عالميات في البطولة من أجل تطوير مستواها.