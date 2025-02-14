الوصل يعزف «سيمفونية النصر» في «ديربي بر دبي»

لعبت الواقعية دوراً بارزاً في فوز الوصل على مستضيفه النصر بهدف نظيف، في مواجهة «ديربي بر دبي» التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة السادسة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ورغم أن النصر كان الطرف الأكثر استحواذاً على الكرة، والأفضل في التمريرات والتسديدات وحتى الركنيات، إلا أن «الإمبراطور» تخلى عن سباق الإحصائيات، وركز على تحقيق هدفه الأساسي بحسم النتيجة لمصلحته، وهو ما نجح فيه بذكاء.

واستثمر «الإمبراطور» إحدى انصاف الفرص التي حصل عليها، ليخطف النقاط الثلاث عبر نجمه نيكولاس خيمينيز، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 42، بعد تبادل رائع للكرة مع زميله جواو بيدرو داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسددها ببراعة في الزاوية البعيدة، لتسكن الشباك وسط عجز الحارس أحمد شامبيه عن التصدي لها.

وجاء هدف خيمينيز ليكسر به صيامه التهديفي الذي استمر 10 مباريات، وليكون الهدف رقم 30 له في بطولة الدوري، لكنه كان واحداً من أغلى أهدافه، إذ جاء في توقيت مثالي وفي شباك الجار، ما جعله أحد أبرز نجوم المواجهة.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء صحوة كبيرة للنصر الذي رمى بثقله هجومياً سعياً لإدراك التعادل، وضغط بشكل مكثف على مرمى الوصل، لكن صلابة الدفاع وتألق الحارس خالد السناني حالا دون وصول «العميد» إلى مبتغاه، ليحسم بذلك الوصل المواجهة بأسلوبه الواقعي.

بهذا الفوز، رفع الوصل رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد النصر عند 26 في الترتيب الرابع، ليؤكد بذلك «الإمبراطور» أن التركيز على تحقيق الهدف أهم من التفوق في الإحصائيات، وأن الواقعية تظل السلاح الأهم في مثل هذه المباريات الحاسمة.