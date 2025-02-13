بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو تدخل موسوعة الأرقام القياسية

حققت بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو (G2) التي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية منذ 12 سنة إنجازاً كبيراً بالحصول على شهادة موسوعة «غينيس» العالمية للأرقام القياسية، بعد أن كسرت الأرقام القياسية لعدد المشاركين في بطولة تايكواندو دولية على مستوى العالم، بمشاركة 2332 لاعب، بينهم 10 لاعبين ولاعبات شاركوا في عدة دورات أولمبية، وأخرها أولمبياد باريس 2024.

وذكر بيان رسمي للجنة المنظمة، أن البطولة شهدت تطورا كبيرا بعدد المشاركين انطلاقا من 150 لاعبا لتصل للرقم الحالي مما يعكس قيمتها العالية كبطولة مستدامة وواحدة من أهم الفعاليات الرياضية العالمية.