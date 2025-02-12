الشارقة يهزم «الحسين إربد» بهدف كايو

حقق الشارقة انتصاراً مهماً على مضيفه فريق الحسين إربد الأردني بهدف نظيف، خلال المواجهة التي جمعتهما، أمس، على استاد عمّان الدولي في ذهاب الدور ثُمن النهائي من «دوري أبطال آسيا للأندية 2»، ليقترب الشارقة من التأهل إلى ربع نهائي البطولة، علماً بأن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام على استاد الشارقة في 18 الجاري.

وأعاد هذا الانتصار الثمين - الذي جاء في ظروف صعبة أمام بطل السوبر الأردني - الفرحة للشرقاوية من جديد، عقب الخسارة التي تعرّض لها الفريق أخيراً أمام اتحاد كلباء، ضمن الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين.

وترجم الشارقة تفوقه من الناحية التكتيكية في الشوط الأول بإنهاء هذا الشوط متقدماً بهدف نظيف سجله كايو لوكاس (42)، مستغلاً تمريرة زميله عثمان كامارا بعد مجهود فردي رائع.

وشهد الشوط الأول محاولات جادة من قبل الفريقين للوصول إلى المرمى، خصوصاً الشارقة الذي ضغط بقوة على مرمى الفريق الأردني خلال نصف الساعة الأولى.

وعلى الرغم من أن «الحسين إربد» بدا الأفضل من حيث الاستحواذ على الكرة أغلب فترات الشوط الأول، إلا أن دفاع الشارقة، ومن خلفه الحارس عادل الحوسني، نجح في الحدّ من خطورة مهاجمي الفريق المنافس، خصوصاً على صعيد الأطراف.

ونجح الشارقة قبل نهاية الشوط الأول في تسجيل هدف التقدّم عن طريق كايو لوكاس.

وحاول الشارقة في الشوط الثاني تعزيز تقدّمه بعدما أجرى مدرب الفريق كوزمين تبديلين، بدخول عادل تاعرابت وماجد حسن لتعزيز الجانب الهجومي.

وحرم القائم عثمان كامارا تسجيل هدف محقق للشارقة من تسديدة قوية في الدقيقة 77، وفي المقابل أنقذ حارس الشارقة عادل الحوسني مرماه من هدفين محققين للفريق الأردني في الدقيقتين 79 و91، كما ألغى حكم المباراة هدفاً لفرق «الحسين إربد» في الدقيقة 95 بداعي التسلل.