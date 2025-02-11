32 سائقاً مواطناً في تحدي «باها أبوظبي»

أُسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة من الموسم الثاني لتحدي باها أبوظبي، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، وشهدت الجولة مشاركة قياسية بلغت 106 متسابقين من أكثر من 30 جنسية، بينهم 32 سائقاً إماراتياً.

وأسفرت النتائج عن تتويج السائق جوناثان هارت وملّاحه علي ميرزا بالمركز الأول في فئة السيارات، بينما أحرز أليكس ماكينز لقب الفئة العامة للدراجات النارية، وفي فئة الكواد، تمكن عبدالعزيز أهلي من تحقيق المركز الأول، في حين توج جوناثان كلينشميديت بلقب فئة الـ«باغي».

وتوّج الفائزين في مختلف المراكز والفئات، الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وممثل مديرية الشرطة في منطقة الظفرة، النقيب سالم مطر المنصوري، وممثلا منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، حامد المزروعي وعوض المرر.