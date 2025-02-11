دفاع مدريد المنهك يواجه «عملاق سيتي» الليلة

يواجه ريال مدريد الإسباني «حامل اللقب» مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، اليوم، في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثُمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وهو يتساءل عن كيفية إيقاف المهاجم النرويجي القوي، إرلينغ هالاند، العائد إلى مستواه بتسجيله سبعة أهداف في آخر ثماني مباريات بجميع المسابقات، وسيسعى إلى الاستفادة من دفاع مدريد المنهار، ويغيب عن الريال داني كارفاخال وإيدر ميليتاو، وأنتونيو روديغر ودافيد ألابا وأخيراً لوكاس فاسكيس، وعلى الرغم من أن فريق غوارديولا كان أقل بكثير من أفضل مستوياته هذا الموسم، فإن دفاع مدريد يمثل فرصة جذابة لنجوم هجوم سيتي.