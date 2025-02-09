شباب الأهلي يبصم على صدارة الدوري بـ «الثلاثة»

انفرد فريق شباب الأهلي بصدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بفارق أربع نقاط عن مطارده الشارقة، بعد فوزه العريض على عجمان 3-1، أمس، على استاد راشد في دبي ضمن الجولة الـ15.

واستفاد «فرسان دبي» من الهدية الثمينة التي قدمها لهم كلباء بانتصاره على الشارقة في بداية الجولة، ليبتعد في الصدارة برصيد 41 نقطة، فيما تجمد رصيد عجمان عند 19 نقطة في المركز الثامن.

ونجح أصحاب الأرض في تأمين انتصارهم منذ الشوط الأول، الذي سجلوا فيه ثلاثية نظيفة تناوب على إحرازها كل من فيديريكو كارتابيا في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، وماتيوس دياس ليما (42)، وجويلهرم دا سيلفا (44)، مؤكدين بذلك التفوق وإنهاء المواجهة عملياً قبل انطلاق الشوط الثاني الذي اكتفى فيه بإجراء تبديل واحد، وشهد تسجيل عجمان لهدفه الوحيد في الدقيقة 89 بواسطة روكي مارسيانو.

وعلى استاد آل نهيان، استعاد الوحدة ذاكرة الانتصارات التي غابت عنه في الجولات الثلاث الماضية، بفوزه على ضيفه خورفكان 3-1 ليرفع رصيده إلى 25 نقطة، متقدماً إلى المركز الرابع مؤقتاً، في حين تجمد رصيد خورفكان عند 15 نقطة في الترتيب العاشر.

وتقدم خورفكان بهدف مبكر في الدقيقة 16 بواسطة شيكنا دومبيا، ما تسبب في إرباك أصحاب الأرض، الذين تماسكوا لاحقاً وسجلوا هدف التعادل عبر براهيما ديارا في الدقيقة 35. وتأزم موقف الضيوف بعد حصول صاحب الهدف شيكنا دومبيا على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 45+6 بسبب تدخل خطر على لاعب الوحدة محمد قرباني، ليستفيد «العنابي» من النقص العددي، ويتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 51 عبر عمر خريبين، قبل أن يضاعف زميله أحمد نورالله النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 69.

وعلى استاد هزاع بن زايد، حقق العين فوزاً صعباً على ضيفه البطائح 2-1، ليحصد مدربه الجديد فلاديمير إيفيتش أول انتصار له مع «الزعيم»، في مستهل مهمته خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكراً في الدقيقة 15 عبر أليخاندرو كاكو، لكن البطائح رد سريعاً بهدف أحمد سليمان في الدقيقة 18.

ورغم محاولات الضيوف، حسم مايتو سنابريا المواجهة لمصلحة أصحاب الأرض بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 68. وبهذه النتيجة، رفع العين رصيده إلى 26 نقطة، متقدماً مؤقتاً إلى المركز الثالث، ليبدأ مرحلة جديدة تحت قيادة إيفيتش، فيما تجمد رصيد البطائح عند 11 نقطة في المركز الـ12، ليظل في دائرة الخطر.