8 ميداليات تزيّن صدور أصحاب الهمم في الدراجات الآسيوية

حصد المنتخب الوطني للدراجات لأصحاب الهمم ثماني ميداليات (أربع ذهبيات، وفضية واحدة، وثلاث برونزيات) في بطولة آسيا للدراجات، التي أقيمت في تايلاند.

وشهد اليوم الختامي للبطولة تألقاً إماراتياً لافتاً بانتزاعهم ثلاث ذهبيات وفضية وبرونزية، إذ نجح سالم الجنيبي في انتزاع الميدالية الذهبية بسباق (فئة C3) لمسافة 42.8 كم، وأضاف أحمد البدواوي ذهبية جديدة للإمارات في (فئة C5) لمسافة 64.2 كم، بينما جاء زميله عبدالله البلوشي في المركز الثاني للسباق نفسه، حاصداً الميدالية الفضية.

وتقلدت البطلة الإماراتية سلامة الخاطري ذهبية (فئة C5) لمسافة 42.8 كم، لتؤكد هيمنتها على السباق، فيما تمكن عايض الأحبابي من تحقيق الميدالية البرونزية في (فئة H3) لمسافة 64.2 كم، ليكمل حصاد الإمارات في اليوم الختامي.

من جهته، أعرب رئيس بعثة المنتخب ذيبان المهيري عن فخره الكبير بالإنجاز الذي حققه أبطال الإمارات في البطولة، مشيداً بالمستوى المميز الذي ظهروا به، والتحدي الكبير الذي خاضوه أمام نخبة من أفضل الدراجين في القارة. وقال في تصريحات صحافية: «الإنجاز يعكس مدى تطور رياضة الدراجات اليدوية والهوائية لأصحاب الهمم، وأن هذه البطولة كانت اختباراً حقيقياً، وقد أثبت لاعبونا أنهم على قدر التحدي».

بدوره، قال رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، محمد فاضل الهاملي: «ما قدمه اللاعبون في هذه البطولة يعكس التطور الكبير لرياضة أصحاب الهمم في الإمارات، وعلينا مواصلة العمل لتحقيق مزيد من النجاحات في المستقبل».

وأضاف: «بهذا الختام المميز، يواصل منتخب الإمارات للدراجات لأصحاب الهمم ترسيخ مكانته كقوة بارالمبية آسيوية، ويؤكد استعداده للمنافسة على أعلى المستويات في البطولات المقبلة».