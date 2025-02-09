السباق الصحراوي من بطولة السلم للدراجات اليوم

بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يقام اليوم السباق الصحراوي الذي يمثل المرحلة الثالثة من بطولة السلم للدراجات الهوائية التي ينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، والتي تعتبر الأكبر من نوعها للسباقات المجتمعية في العالم على صعيد التنوع والجوائز المالية.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة، برئاسة المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا عمير بن جمعة الفلاسي، اكتمال كل التحضيرات لإقامة هذا السباق الذي يعتبر من المبادرات المميزة للبطولة، ويشهد تحدياً استثنائياً بين الكثبان الرملية والممرات الصخرية والرملية على صعيد سباقات الدراجات الهوائية.

وقالت اللجنة العليا المنظمة إن السباق المخصص للرجال يقام لمسافتين يمكن للمشاركين من مواطني الدولة والمقيمين الاختيار بينهما، وهما «ساروق الحديد» 52 كم، و«العشوش» 57 كم، وذلك في محمية المرموم الطبيعية.

كما يتضمن السباق تحدي أقصر زمن عند نقطة «عراقيب براشي»، وذلك لإضفاء المزيد من التنوع في أنواع التحدي والتنافس خلال مسافة السباق الإجمالية. ونوهت اللجنة العليا المنظمة على المشاركين بضرورة الالتزام بمعايير السلامة من أجل الموافقة على المشاركة، وهي ارتداء الخوذة، والنظارات الخاصة بالدراجات، وحمل حقيبة مياه، وأن تكون الدراجة جبلية، وتحتوي على أضواء أمامية وخلفية.

وقال المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة عمير بن جمعة الفلاسي: «نحرص في كل نسخة وفي كل سباق من البطولة على اختيار مسارات تزيد قوة التنافس، كما نحرص على تكريم المتميزين في الحدث، وتشجيعهم على تطوير مستوياتهم، فقد تم اختيار مسارين لهذا السباق يمران بمناطق مهمة وجميلة وتضاريس صعبة ومتنوعة، كما سيتم توزيع 44 جائزة مالية لأصحاب المراكز الـ10 الأولى في كل سباق لمسافتي 52 و57 كم، كما سيتم تكريم فائزين آخرين في سباق الاسبرينت الأول، وهم ستة مواطنين وستة مقيمين، ثلاثة تحت 40 عاماً ومثلهم فوق 40 عاماً، وسيتم في سباق الاسبرينت الثاني تكريم ستة مواطنين وستة مقيمين، وثلاثة تحت 40 عاماً ومثلهم فوق 40 عاماً أيضاً، وهي جوائز تتناسب مع قوة السباق والتحدي الفريد من نوعه، حيث سيقام منذ الانطلاقة وحتى الختام داخل محمية المرموم الطبيعية الخلابة، ليمزج بين قوة المنافسات وسحر الطبيعة وتنوعها التي تتميز بها دبي، وتجعلها مقصداً للمقيمين والسياح سنوياً على مدار العام لممارسة النشاط الرياضي فيها، وتحديداً رياضة الدراجات الهوائية».

وأضاف أن «اللجنة العليا المنظمة، وبالتعاون مع الجهات من شركاء النجاح، حرصت على توفير أعلى معايير الأمن والسلامة على طول مسار السباق، إلى جانب التأكيد على المشاركين بالالتزام بالقوانين الخاصة بهذا النوع من السباقات الصحراوية، من أجل تحقيق الأهداف التي نتطلع من خلالها لإقامة بطولة السلم باعتبار أهم غاياتها هو نشر أهمية ممارسة الرياضة من أجل مجتمع صحي وأكثر نشاطاً، والاستفادة من المسارات المتنوعة والواسعة التي توفرها الحكومة الرشيدة لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، مع مواصلة جهود دبي لتكون مدينة صديقة لهذه الرياضة ذات الانتشار المتزايد في دولة الإمارات العربية المتحدة».

على صعيد آخر، أعلنت اللجنة العليا المنظمة عن إقامة سباق السيدات الذي سيكون مسك ختام الدورة التاسعة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، وذلك يوم 16 فبراير الجاري في محمية المرموم الطبيعية.

وسيتكون سباق السيدات من سباقين، ينطلقان من النقطة نفسها، ولكن بفاصل زمني بين الانطلاقتين، وسيكون السباق الأول لمسافة 107 كم ومخصصاً للدراجات الإماراتيات، والسباق الثاني لمسافة 136 كم، ومخصص لفئة النخبة من جميع اللاعبات المقيمات داخل الدولة، ولاعبات اتحاد مجلس دول التعاون الخليجي.

يذكر أن البطولة تقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، وهم: شرطة دبي، بلدية دبي، هيئة الطرق والموصلات، مجلس دبي الرياضي، المكتب الإعلامي لحكومة دبي، قناة دبي الرياضية، اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية (الحكم العام)، ودبي فيلم.