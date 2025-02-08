بثلاثية عجمان وهدية كلباء.. شباب الأهلي يسير في القمة وحيداً

عزز فريق شباب الأهلي موقعه في صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، مبتعداً بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه، الشارقة، بعد فوزه على عجمان 3-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة الـ 15 من المسابقة.

واستفاد "فرسان دبي" من تعثر الشارقة بعد خسارته أمام كلباء، ليعززوا بذلك قبضتهم على القمة بعدما رفعوا رصيدهم إلى 41 نقطة، بينما تجمد رصيد عجمان عند 19 نقطة في المركز الثامن.

وفرض شباب الأهلي سيطرته على المباراة منذ الشوط الأول، الذي حسمه بثلاثية نظيفة في غضون ست دقائق فقط، حيث افتتح فيديريكو كارتابيا التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 38، قبل أن يضيف ماتيوس دياس ليما الهدف الثاني في الدقيقة 42، ويختتم جويلهرم دا سيلفا الثلاثية في الدقيقة 44، مؤكدًا تفوق فريقه وإنهاء المواجهة عمليًا قبل انطلاق الشوط الثاني الذي اكتفى فيه بإجراء تبديلاً وشهد تسجل عجمان لهدفه الوحيد في الدقيقة 89 بواسطة روكي مارسيانو.