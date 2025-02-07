إيفيتش يمنح مدربي صربيا الصدارة في دوري أدنوك

منح المدرب فلاديمير إيفيتش الصدارة للمدربين الصربيين في دوري أدنوك للمحترفين، عقب توليه تدريب الفريق الأول لكرة القدم في نادي العين، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.

ورفع مدرب باوك وواتفورد وكراسنودار السابق عدد المدربين الصربيين في دوري المحترفين إلى أربعة مدربين، ليكونوا في صدارة الترتيب، بعدما كان المدربون الذين يحملون الجنسية البرتغالية في الصدارة.

وتضم قائمة المدربين الصربيين: غوران توفيغدزيتش الذي يقود عجمان، ومدرب الوصل حامل لقبَي الدوري والكأس في الموسم الماضي، ميلوش ميلوييفيتش، ومدرب كلباء فوك رازوفيتش، قبل أن يتعاقد العين مع فلاديمير إيفيتش.

وفي المقابل ارتفع عدد المدربين البرتغاليين الذين أقيلوا إلى ثلاثة مدربين (من إجمالي ثمانية مدربين تم الاستغناء عن خدماتهم)، وهم برونو بيريرا، مدرب العروبة السابق، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الـ14 برصيد ثلاث نقاط فقط، وجواو بيدرو سوزا، مدرب بني ياس السابق، حيث يحتل «السماوي» حالياً المركز الـ11 برصيد 15 نقطة، وأخيراً ليوناردو جارديم من العين الذي يمتلك في رصيده 23 نقطة في المركز الرابع. وبعدما كان المدربون البرتغاليون في صدارة الأكثر وجوداً في دوري المحترفين، بات باولو سوزا يتصدر المشهد في تمثيل «البحارة» بقيادته شباب الأهلي، حيث يقدّم الفريق مستوى متميزاً للغاية تحت قيادته، وينافس بقوة على جميع البطولات المحلية في الموسم الجاري، بتصدّره لائحة ترتيب الدوري، وحصوله على لقب «بطل الشتاء»، وتأهله إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، والدور نفسه في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ودور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2، بينما حقق لقبين هما كأس إعمار للسوبر بفوزه على الوصل، وكأس السوبر الإماراتي القطري بفوزه على الريان، كما انضم إليه حديثاً مدرب العروبة البرتغالي أندريه جاسمينس.

من جهة أخرى، يفرض المدربون المواطنون حضورهم في قائمة الأكثر وجوداً في الدوري، عن طريق المدربين: عبدالمجيد النمر مع فريق خورفكان، وحسن العبدولي مع دبا الحصن.

ويبرز في القائمة أيضاً مدربان من رومانيا، هما المدرب التاريخي أولاريو كوزمين، الذي يقود فريق الشارقة، ودانيال إيسايلا الذي يقود فريق بني ياس.

ويوجد مدرب عربي واحد هو المغربي حسين عموتة في قيادة الجزيرة، وإيراني واحد هو فرهاد مجيدي لتدريب نادي البطائح، ومدرب سلوفيني مع نادي الوحدة هو داركو ميلانيتش، والهولندي ألفريد شرودر مع فريق النصر.