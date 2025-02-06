غارسيا يصل دبي للانضمام إلى شباب الأهلي   

أكدت وسائل إعلام أوروغوايانية أن اللاعب، داميان غارسيا، وصل إلى دبي تمهيداً لانضمامه إلى شباب الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة «سبورت 890» أن أفضل لاعب شاب سينضم إلى «فرسان دبي» بعد منافسة قوية مع الوصل، مشيرة إلى أن صفقة رحيله عن بينارول شهدت تأرجحاً كبيراً، بعدما اقترب من الانضمام إلى شباب الأهلي، قبل أن تتحول الوجهة صوب الوصل، بينما انتهى الأمر بنجاح «الفرسان» في حسم الصفقة لمصلحته.

وأشارت إلى أن شباب الأهلي طلب استعارة اللاعب، البالغ من العمر 21 عاماً، مع أحقية شراء عقده عقب نهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي قدم الوصل عرضاً أفضل لناديه، حيث أبدى بطل الدوري المحلي استعداده لشراء عقد اللاعب مباشرة، كما أن الشارقة حاول أيضاً التعاقد مع غارسيا.

وأضافت: «الوصل قدم عرضاً قيمته ثلاثة ملايين دولار لكسب خدمات أفضل لاعب شاب في أوروغواي العام الماضي، وحصل بالفعل على موافقة اللاعب، ولكن شباب الأهلي قدم عرضاً أكبر وحصل على موافقة نادي بينارول واللاعب نفسه». ولفتت إلى أن شباب الأهلي اشترى 50% من بطاقة اللاعب الأوروغواياني مقابل 3.5 ملايين دولار، إذ سينضم إلى الفريق بعقد يمتد لمدة خمس سنوات، وفقاً لتصريحات نقلتها عن وكيل أعمال اللاعب تشينو لاسالفيا.

وشهد مطار كاراسكو الدولي في مونتيفيديو، أوروغواي زخماً كبيراً من وسائل الإعلام المحلية في وداع اللاعب الفائز بلقب كأس العالم للشباب مع منتخب بلاده، حيث صرح داميان غارسيا، قائلاً: «لقد كان الأمر غير مريح لأن الناس كانوا يقولون كل يوم إنني سأرحل، لقد تم التعامل مع هذا الأمر بشكل سيئ، الآن هذا كل شيء، لقد تمكنت من الاستمتاع بلعب المباراة الأخيرة ضد بروغريسو، وأنا مدين بكل شيء لنادي بينارول، وأتمنى أن يحالفني التوفيق مع فريقي الجديد».

في المقابل، أكدت سولشو كوربو، زوجة اللاعب، أن وجهته المقبلة هي شباب الأهلي، بعدما تابعت الحساب الرسمي للنادي على منصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام».

«سبورت 890»:

. شباب الأهلي قدم عرضاً أفضل من الوصل.. وحصل على موافقة نادي بينارول واللاعب نفسه.

. زوجة اللاعب تابعت الحساب الرسمي لشباب الأهلي على «إنستغرام».