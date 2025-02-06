حامل اللقب يحجز مكاناً في نهائي «موانئ دبي العالمية» للكريكيت

حجز فريق (إم آي الإمارات)، حامل اللقب، مكاناً له في التصفيات النهائية في بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت ILT20، المقامة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، حتى مساء الأحد المقبل، بالفوز بآخر مواجهاته في التصفيات قبل النهائية للبطولة.

وكانت منافسات الأمتار الأخيرة شهدت قمة الإثارة والندية بين الفرق الستة المحترفة المشاركة، حيث تمكن فريق الشارقة واريورز من الخروج من سلسلة هزائمه التي استمرت أربع مباريات متتالية، ليحقق ثلاثة انتصارات على التوالي، احتل بها المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

ومع دخول المنافسات المراحل النهائية في سباق التتويج بكأس النسخة الثالثة من البطولة، اشتد الصراع لانتزاع مركز من المراكز الثلاثة الأولى، بهدف اعتلاء منصة التتويج في الختام الذي سيقام في استاد دبي الدولي، الأحد المقبل، والفوز بجوائز البطولة القيمة التي رصدت للأبطال، والتي يصل مجموعها إلى 1.3 مليون دولار، حيث يحصل الفريق البطل على جائزة بقيمة 700 ألف دولار، والوصيف على 300 ألف دولار، هذا بخلاف جوائز التميز لأفضل النجوم، بجانب حصول الفريق البطل على كأس موانئ دبي العالمية والميداليات الذهبية، وحصول الوصيف على كأس المركز الثاني والميداليات الفضية. وبختام تصفيات الدور قبل النهائي (الجمعة)، وتحديد هوية طرفي مباراة الختام، دعت اللجنة المنظمة للبطولة وسائل الإعلام بمختلف تخصصاتها لحضور المؤتمر الصحافي لطرفي الختام، المقرر عقده بعد ظهر يوم السبت المقبل، بقاعة المؤتمرات باستاد دبي الدولي، للكشف عن تحضيراتهما النهائية وتوقعاتهما لمباراة الختام.